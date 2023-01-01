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Потепление и снегопады ожидают жителей Тюмени и Ишима в начале января

Сегодня, 09:31
Фото: 1MI

В начале января жителей Тюмени и Ишима ожидают потепление и снегопады

В областной столице скоро ожидается потепление, сообщает Гисметео. Уже 2 января в городе обещают днём до – 8 градусов и небольшой снег. С 14 до 17 часов скорость ветра повысится до 6-10 метров в секунду. Возможны порывы до 11 м/с.

Морозы сменятся пасмурной погодой, 3 января в Тюмени ожидается до – 5 градусов, при этом выпадет до 2 мм осадков. Утром скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, влажность около 88%.

В середине следующей недели дневная температура воздуха снизится до – 18 градусов, но 8 декабря вновь возможно потепление. Высота снежного покрова составит около 26 сантиметров, атмосферное давление немного ниже нормы.

Подобная погода ожидается в Ишиме, но 3 января здесь возможны порывы ветра до 13 м/с.

Ранее «Наш город» сообщал, что снегопады ожидаются в Тюмени 2 января.

Снегопад и усиление ветра ожидаются в Тюмени и Ишиме на следующей неделе
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Ветер#Снегопад#Погода
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