Потепление и снегопады ожидают жителей Тюмени и Ишима в начале января

В начале января жителей Тюмени и Ишима ожидают потепление и снегопады

В областной столице скоро ожидается потепление, сообщает Гисметео. Уже 2 января в городе обещают днём до – 8 градусов и небольшой снег. С 14 до 17 часов скорость ветра повысится до 6-10 метров в секунду. Возможны порывы до 11 м/с.