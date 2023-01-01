Потепление и снегопады ожидают жителей Тюмени и Ишима в начале января

Морозы сменятся пасмурной погодой, 3 января в Тюмени ожидается до – 5 градусов, при этом выпадет до 2 мм осадков. Утром скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, влажность около 88%.
В середине следующей недели дневная температура воздуха снизится до – 18 градусов, но 8 декабря вновь возможно потепление. Высота снежного покрова составит около 26 сантиметров, атмосферное давление немного ниже нормы.
Подобная погода ожидается в Ишиме, но 3 января здесь возможны порывы ветра до 13 м/с.
Ранее «Наш город» сообщал, что снегопады ожидаются в Тюмени 2 января.