Новогодний забег в Тюмени, родились 11 детей, девять тюменцев оказались в больнице

В Тюмени родилось больше десяти малышей в новогоднюю ночь.
В это время родились 6 девочек и 5 мальчиков. Первый в этом году ребёнок появился в Перинатальном центре Тюмени.
Новогодний забег состоялся в Тюмени 1 января на набережной.
В полдень на пустой набережной Туры в Тюмени состоялся новогодний забег. Данное мероприятие проходит ежегодно и 1 января собрало две сотни тюменцев. В новогодних костюмах, с детьми и домашними животными тюменцы пробежали 2 километра. При этом сегодня температура воздуха составила около – 29 градусов.
Далеко не каждый тюменец был готов выйти на мороз, чтобы участвовать в пробежке. На мероприятии были замечены замглавы администрации Тюмени Пётр Вагин. По данным синоптиков, 2 января в город придёт потепление. Температура воздуха повысится до – 8 градусов, немного усилится ветер. На следующей неделе ожидается снегопад. В середине следующей недели дневная температура воздуха снизится до – 18 градусов, но 8 декабря вновь возможно потепление. Высота снежного покрова составит около 26 сантиметров, атмосферное давление немного ниже нормы.
Подобная погода ожидается в Ишиме, но 3 января здесь возможны порывы ветра до 13 м/с.
Девять тюменцев госпитализированы из-за проблем с сердцем в новогоднюю ночь.
В новогоднюю ночь 9 тюменцев были госпитализированы в больницу из-за проблем с сердцем. В это время тюменцы обращались за медпомощью не чаще, чем обычно.
«В приемное отделение ОКБ №1 было 35 обращений: 23 пациентам предстоит амбулаторное лечение; 9 человек госпитализированы по кардиологии; один получил ожог», - сообщает региональный информцентр.
В ОКБ №2 с 31 декабря по 1 января обратились 742 пациента. Большинство людей получили резанные травмы и ушибы.