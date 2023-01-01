Новогодний забег в Тюмени, родились 11 детей, девять тюменцев оказались в больнице

Далеко не каждый тюменец был готов выйти на мороз, чтобы участвовать в пробежке. На мероприятии были замечены замглавы администрации Тюмени Пётр Вагин. По данным синоптиков, 2 января в город придёт потепление. Температура воздуха повысится до – 8 градусов, немного усилится ветер. На следующей неделе ожидается снегопад. В середине следующей недели дневная температура воздуха снизится до – 18 градусов, но 8 декабря вновь возможно потепление. Высота снежного покрова составит около 26 сантиметров, атмосферное давление немного ниже нормы.