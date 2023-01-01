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Новогодний забег в Тюмени, родились 11 детей, девять тюменцев оказались в больнице

Сегодня, 18:00
Фото: 1MI

Девять тюменцев оказались в больнице, новогодний забег в Тюмени, родились 11 детей

Больше 10 малышей родилось в Тюмени в новогоднюю ночь. Первым ребенком после полуночи стала девочка. Малышка родилась 01:00 в Перинатальном центре. Вес Марии — 3320 гр, рост — 50 см.

В Тюмени родилось больше десяти малышей в новогоднюю ночь.

В это время родились 6 девочек и 5 мальчиков. Первый в этом году ребёнок появился в Перинатальном центре Тюмени. 

Новогодний забег состоялся в Тюмени 1 января на набережной.

В полдень на пустой набережной Туры в Тюмени состоялся новогодний забег. Данное мероприятие проходит ежегодно и 1 января собрало две сотни тюменцев. В новогодних костюмах, с детьми и домашними животными тюменцы пробежали 2 километра. При этом сегодня температура воздуха составила около – 29 градусов.

Далеко не каждый тюменец был готов выйти на мороз, чтобы участвовать в пробежке. На мероприятии были замечены замглавы администрации Тюмени Пётр Вагин. По данным синоптиков, 2 января в город придёт потепление. Температура воздуха повысится до – 8 градусов, немного усилится ветер. На следующей неделе ожидается снегопад. В середине следующей недели дневная температура воздуха снизится до – 18 градусов, но 8 декабря вновь возможно потепление. Высота снежного покрова составит около 26 сантиметров, атмосферное давление немного ниже нормы.

Подобная погода ожидается в Ишиме, но 3 января здесь возможны порывы ветра до 13 м/с.

Девять тюменцев госпитализированы из-за проблем с сердцем в новогоднюю ночь.

В новогоднюю ночь 9 тюменцев были госпитализированы в больницу из-за проблем с сердцем. В это время тюменцы обращались за медпомощью не чаще, чем обычно.

«В приемное отделение ОКБ №1 было 35 обращений: 23 пациентам предстоит амбулаторное лечение; 9 человек госпитализированы по кардиологии; один получил ожог», - сообщает региональный информцентр.

В ОКБ №2 с 31 декабря по 1 января обратились 742 пациента. Большинство людей получили резанные травмы и ушибы.

Девять тюменцев госпитализированы из-за проблем с сердцем в новогоднюю ночь
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Происшествия#Погода#Деньги#Экономика#Бюджеты
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