Общая площадь российской территории увеличилась более чем на 80 тысяч квадратных километров, благодаря вхождению в состав Российской Федерации Луганской и Донецкой Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, акватория Азовского моря теперь полностью перешла под контроль России, что исключает любые попытки вторжения иностранных военно-морских сил и создания там военных баз ВМФ НАТО. Также удалось создать сухопутный коридор, связывающий субъекты РФ с Республикой Крым и Севастополем, которые долгое время были отделены от материковой части России.