Глава Медиакорпорации Китая обратился с поздравлениями к медийщикам всего мира

Шэнь Хайсюн поделился данными о том, что медиакорпорации удалось значительно увеличить свои возможности по освещению мировых событий и сбору новостей. Вещание в настоящее время ведётся на 233 страны и региона, причём на 68 языках. Руководитель корпорации подчеркнул, что китайские журналисты подходят к освещению резонансных мировых тем, таких как пандемия и конфликт на Украине, с точки зрения максимальной беспристрастности и передачи фактов.