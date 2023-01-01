Глава Медиакорпорации Китая обратился с поздравлениями к медийщикам всего мира

Шэнь Хайсюн сообщил, что медиакорпорация поддержала линию Компартии КНР, направленную на возрождение, разнообразными проектами. Это «Великий курс», «Летопись десятилетия» и другие. Помимо этого, журналисты продолжают рассказывать истории о необычном десятилетии новой эпохи в Китае, пишет bigasia.ru.
В освещении пекинской Олимпиады журналисты корпорации постарались соединить традиции китайской культуры и олимпийский дух. В Международном олимпийском комитете положительно оценили то, как китайские медийщики справились с трансляцией самых важных спортивных игр мира.
«Китай в классике», «Китай в стихах и живописи», а также другие программы в художественной форме рассказывают о развитии китайской нации и поиске общности, населяющих Землю цивилизаций. После выхода данных проектов в эфир, как сообщил Шэнь Хайсюн, в мире отмечается существенный рост интереса к китайской культуре.
Среди международных достижений медиакорпорации также можно отметить I Глобальный форум по инновациям в сфере СМИ, Китайско-Аргентинский форум по гуманитарным обменам, Форум китайско-арабского сотрудничества в сфере СМИ и другие международные мероприятия. Более чем 2000 СМИ из разных стран оставили о них свои отзывы.
Шэнь Хайсюн поделился данными о том, что медиакорпорации удалось значительно увеличить свои возможности по освещению мировых событий и сбору новостей. Вещание в настоящее время ведётся на 233 страны и региона, причём на 68 языках. Руководитель корпорации подчеркнул, что китайские журналисты подходят к освещению резонансных мировых тем, таких как пандемия и конфликт на Украине, с точки зрения максимальной беспристрастности и передачи фактов.
«В новом году мы продолжим также энергично и смело идти вперед. Мы будем укреплять дружбу с другими СМИ, стимулируя культурные обмены, чтобы продвигать общие ценности всего человечества», — отметил Шэнь Хайсюн.