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Владимир Путин выступил с новогодним обращением на фоне военнослужащих СВО

Сегодня, 12:05
Фото: скриншот видеообращения Владимира Путина

Владимир Путин выступил с новогодним обращением на фоне военнослужащих СВО

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам не на фоне Кремля, как обычно, а вместе с военными. Он объявил 2022-й годом судьбоносных событий: «Они стали рубежом, закладывающим основу независимости».

Основной мыслью президента было то, что 2022-й год был годом трудных решений и мощной консолидации российского общества;

«2022-й год многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия… Россия сражается за истинную независимость, за своих людей… Суверенное, независимое будущее России зависит только от воли россиян»,  — заявил президент.

Видеообращение было показано на Дальнем Востоке страны. Впервые за всю историю новогодних обращений президент России выступал не на фоне Кремля, а на фоне военнослужащих. Большинство из них были с «Орденами мужества» на гимнастерках.

#Общество#Новый год 2023
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