Владимир Путин выступил с новогодним обращением на фоне военнослужащих СВО

Основной мыслью президента было то, что 2022-й год был годом трудных решений и мощной консолидации российского общества;
«2022-й год многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия… Россия сражается за истинную независимость, за своих людей… Суверенное, независимое будущее России зависит только от воли россиян», — заявил президент.
Видеообращение было показано на Дальнем Востоке страны. Впервые за всю историю новогодних обращений президент России выступал не на фоне Кремля, а на фоне военнослужащих. Большинство из них были с «Орденами мужества» на гимнастерках.