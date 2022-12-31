Си Цзиньпин: Базовый тренд экономики Китая - ликвидация бедности

По его словам, Китай сохранил устойчивое экономическое развитие. Предполагается, что по итогам года ВВП страны превысит 120 триллионов юаней. Си Цзиньпин подчеркнул, что даже на фоне глобального продовольственного кризиса уже 19 лет подряд в Китае наблюдается рост производства зерновых. Удалось закрепить и достижения в области интенсивной ликвидации бедности - сельхозотрасли и промышленным предприятиям оказывается всесторонняя поддержка, а также сокращаются налоги и сборы, пишет bigasia.ru.
Борьбе с пандемией Си Цзиньпин уделил особое внимание.
“Кадровые работники и народные массы, в особенности медики и работники низового звена, приложили упорные и титанические усилия, что позволило нам выстоять перед беспрецедентными трудностями и вызовами. В настоящее время наша страна вступила в новый этап борьбы с коронавирусом. Пандемия все еще не ушла, но ее мы победим вместе”, - заявил он.
В Пекине в этом году успешно провели зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Говоря об этом, Си Цзиньпин отдельно поблагодарил китайских спортсменов за те впечатляющие результаты, которые они показали своими выступлениями.
Еще одно значимое для китайцев событие года - запуски пилотируемых кораблей “Шэньчжоу-13”, “Шэньчжоу-14” и “Шэньчжоу-15”, а также завершение строительства космической станции.
По словам главы республики, Китай продолжает демонстрировать сильную жизнеспособность. Он отметил динамичное развитие экспериментальных зон свободной торговли и порта свободной торговли Хайнань, активное наращивание инноваций побережья страны и высокие темпы развития центрального и западного районов.
Экономика КНР сегодня отличается высокой стрессоустойчивостью, серьезным потенциалом и неисчерпаемой жизненной энергией, она обещает быть динамично растущей и в долгосрочной перспективе.
“В завтрашнем Китае все станет возможным благодаря единству. Китай так огромен, что в нем люди не всегда сходятся в желаниях и взглядах. Взаимопонимание рождается же в диалоге и общении. В завтрашнем Китае надежда будет возлагаться на молодежь. Если молодежь процветает, то процветает и государство”, - резюмировал он.