Си Цзиньпин: Базовый тренд экономики Китая - ликвидация бедности

“Кадровые работники и народные массы, в особенности медики и работники низового звена, приложили упорные и титанические усилия, что позволило нам выстоять перед беспрецедентными трудностями и вызовами. В настоящее время наша страна вступила в новый этап борьбы с коронавирусом. Пандемия все еще не ушла, но ее мы победим вместе”, - заявил он.