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«Прикрыли одно место мишурой»: художница рассказала о своей работе

Сегодня, 11:18
Фото: Катя / nashgorod.ru
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Художница из Екатеринбурга рассказала о своей работе на набережной Тюмени

Инсталляция Елизаветы Нестеровой под названием «Наблюдение за городом» появилась на городской набережной. Художница подверглась критике пользователей социальных сетей.

По словам Елизаветы, проект был создан, чтобы показать обычную жизнь, которая ускользает из-под пальцев, людей рядом с нами, которых мы не замечаем, моменты, которые прячутся во дворах и на скамейках.

Однако кто-то был недоволен «обнаженными мужиками», а кто-то увидел в её работах запрещённую пропаганду.

«Меня предупредили, что был инцидент, когда горожане негативно отреагировали на скульптуру человека-сфинкса. Что-то там увидели или представили нехорошее. Считаю, что так нельзя реагировать, это все-таки искусство. В моей инсталляции на лавочках сидят мужчины, собаки, один подтягивается на турнике. Чтобы не было недомолвок, турникмену прикрыли одно место мишурой», — рассказала Елизавета «Нашему городу».

Ранее мы сообщали, что тюменцы обвинили издание «Moi portal» в пропаганде ЛГБТ из-за смайлика с девушками.

 

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Белова
Фото: Катя
«Пропаганда нетрадиционных отношений»: тюменцев не устроил смайлик на новостном сайте
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#Елена Чебоксарова#Художники#Тюменские художники#Выставка#Набережная#Зона отдыха#Искусство
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