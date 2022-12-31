«Прикрыли одно место мишурой»: художница рассказала о своей работе

По словам Елизаветы, проект был создан, чтобы показать обычную жизнь, которая ускользает из-под пальцев, людей рядом с нами, которых мы не замечаем, моменты, которые прячутся во дворах и на скамейках.
Однако кто-то был недоволен «обнаженными мужиками», а кто-то увидел в её работах запрещённую пропаганду.
«Меня предупредили, что был инцидент, когда горожане негативно отреагировали на скульптуру человека-сфинкса. Что-то там увидели или представили нехорошее. Считаю, что так нельзя реагировать, это все-таки искусство. В моей инсталляции на лавочках сидят мужчины, собаки, один подтягивается на турнике. Чтобы не было недомолвок, турникмену прикрыли одно место мишурой», — рассказала Елизавета «Нашему городу».
Ранее мы сообщали, что тюменцы обвинили издание «Moi portal» в пропаганде ЛГБТ из-за смайлика с девушками.