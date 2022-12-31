Последняя ночь года унесла жизнь пассажира в ДТП

Машину вёл молодой человек из поселка Боровский.
Вместе с 24-летним водителем ехали четверо пассажиров. Мужчина на переднем сидении погиб. Его личность пока не установлена. Водитель и другие пассажиры получили травмы.
По предварительной информации, молодой человек был за рулём в нетрезвом виде — у него обнаружены признаки опьянения. В больнице у пострадавшего взяли биосреды — они покажут, действительно ли он употребил алкоголь перед поездкой.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера произошла ещё одна авария: на улице Колхозной столкнулись два внедорожника, потому что женщина за рулём не обратила внимание на знак у перекрёстка.