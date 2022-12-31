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Последняя ночь года унесла жизнь пассажира в ДТП

Сегодня, 05:03
Фото: 1MI

Ночью в центре Тюмени произошло смертельное ДТП

Сегодня после полуночи на улице Республики, 260, случилась трагедия: автомобиль ВАЗ врезался в столб.

Машину вёл молодой человек из поселка Боровский.

Вместе с 24-летним водителем ехали четверо пассажиров. Мужчина на переднем сидении погиб. Его личность пока не установлена. Водитель и другие пассажиры получили травмы.

По предварительной информации, молодой человек был за рулём в нетрезвом виде — у него обнаружены признаки опьянения. В больнице у пострадавшего взяли биосреды — они покажут, действительно ли он употребил алкоголь перед поездкой.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера произошла ещё одна авария: на улице Колхозной столкнулись два внедорожника, потому что женщина за рулём не обратила внимание на знак у перекрёстка.

Видео: 1MI
Дорогой внедорожник развернуло после ДТП в Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Трагедии#Смерть на дороге#Помощь пострадавшим#Первая медицинская помощь#Первая помощь#Видео
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