«Мы не отделяем свою жизнь от жизни страны»: А. Моор поздравил тюменцев с Новым годом

«Родина объединяет всех нас, в этом наша сила», — сказал Моор.
Глава региона с гордостью отметил, что десятки земляков награждены боевыми орденами и медалями. Он заявил, что преклоняется перед мужеством, отвагой и стойкостью наших воинов и добавил, что Тюменская область делает всё возможное для того, чтобы они были обеспечены всем необходимым.
Напомним, что накануне А. Моор дал интервью в эфире программы «Итоги года с губернатором». В числе достижений Тюменской области за минувший год он назвал помощь Краснодону (ЛНР), бойцам, отправленным в зону СВО, а также успехи в области АПК и строительства.