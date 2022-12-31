«Мы не отделяем свою жизнь от жизни страны»: А. Моор поздравил тюменцев с Новым годом

Глава региона с гордостью отметил, что десятки земляков награждены боевыми орденами и медалями. Он заявил, что преклоняется перед мужеством, отвагой и стойкостью наших воинов и добавил, что Тюменская область делает всё возможное для того, чтобы они были обеспечены всем необходимым.