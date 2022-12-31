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«Мы не отделяем свою жизнь от жизни страны»: А. Моор поздравил тюменцев с Новым годом

Сегодня, 15:18
Фото: 1MI

Глава Тюменской области поздравил земляков с наступающим 2023 годом

Губернатор в своем telegram-канале пожелал всем землякам счастья, здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и победы в Новом году. В поздравлении он добавил, что мы не отделяем свою жизнь от жизни страны.
«Родина объединяет всех нас, в этом наша сила», — сказал Моор.

Глава региона с гордостью отметил, что десятки земляков награждены боевыми орденами и медалями. Он заявил, что преклоняется перед мужеством, отвагой и стойкостью наших воинов и добавил, что Тюменская область делает всё возможное для того, чтобы они были обеспечены всем необходимым.

Напомним, что накануне А. Моор дал интервью в эфире программы «Итоги года с губернатором». В числе достижений Тюменской области за минувший год он назвал помощь Краснодону (ЛНР), бойцам, отправленным в зону СВО, а также успехи в области АПК и строительства.

 

 

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