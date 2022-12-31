«Горжусь нашими бойцами»: А. Моор рассказал, как СВО сплотила земляков

С начала СВО в Тюменской области неоднократно проходили акции, в которых приняли участие тысячи местных жителей, чтобы поддержать мобилизованных земляков.
Губернатор отметил, что правительство поддерживает бойцов выплатами, дополнительным снаряжением и обмундированием, оказывает помощь их семьям, и подчеркнул, что планирует продолжать эту деятельность в новом году.
«Горжусь нашими бойцами. Горжусь жителями региона, которые сплотились ради достижения цели. Вместе мы победим!» — написал Моор в социальных сетях.
Напомним, что В. Путин объявил о частичной мобилизации в сентябре уходящего года. А. Моор взял под контроль вопросы призыва мобилизованных и их обмундирования.
Ранее «Наш город» сообщал, что более 2000 семей бойцов, отправленных в зону СВО, получили помощь в социальных гостиных и более 400 — от работодателей предприятий нашего региона.