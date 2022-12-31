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«Горжусь нашими бойцами»: А. Моор рассказал, как СВО сплотила земляков

Сегодня, 03:07
Фото: 1MI

Тюменская область оказывает всестороннюю поддержку бойцам в зоне СВО

О том, как СВО сплотила жителей нашего региона, А. Моор рассказал 30 декабря в программе «Итоги года с губернатором» на канале «Регион-Тюмень».

С начала СВО в Тюменской области неоднократно проходили акции, в которых приняли участие тысячи местных жителей, чтобы поддержать мобилизованных земляков.

Губернатор отметил, что правительство поддерживает бойцов выплатами, дополнительным снаряжением и обмундированием, оказывает помощь их семьям, и подчеркнул, что планирует продолжать эту деятельность в новом году.

«Горжусь нашими бойцами. Горжусь жителями региона, которые сплотились ради достижения цели. Вместе мы победим!» — написал Моор в социальных сетях.

Напомним, что В. Путин объявил о частичной мобилизации в сентябре уходящего года. А. Моор взял под контроль вопросы призыва мобилизованных и их обмундирования.

Ранее «Наш город» сообщал, что более 2000 семей бойцов, отправленных в зону СВО, получили помощь в социальных гостиных и более 400  — от работодателей предприятий нашего региона.

В органы соцзащиты обратились более 4 тысяч семей тюменцев, участвующих в СВО
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#Елена Чебоксарова#Мобилизованные#Помощь нуждающимся#Помощь людям#Благотворительные акции#Воины
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