Гараж и две "Газели" в труху: в Ишиме ЧП на автобазе

Гараж был полностью разрушен. На протяжении всего вчерашнего дня в этом месте работали аварийно-спасательные службы, но МЧС не дают официальных комментариев, мы запросили у них информацию, но ответа до сих пор нет.
«Предположительно причина — вечером заправились под завязку холодным газом. Поставили в теплый гараж. Утечка. Бах. Газельщики, как мне сказали ребята-газовики, убирают с оборудования какой-то клапан, который не дает заливать газ под завязку, оставляя место на расширение», — рассказал "Нашему городу" очевидец.
В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области «Нашему городу» подтвердили, что в ЧП серьёзно пострадал человек:
«Вызов поступил 30 декабря, в 3 часа 15 минут. Бригада была на месте в 3.21, пациенту на месте была оказана вся необходимая помощь. С термическим ожогом пациент был госпитализирован в ОБ 4. В настоящее время находится в профильном отделении. Состояние: средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.
По информации "Нашего города" пассажирские "Газели" принадлежат местному предпринимателю и были задействованы в перевозках пассажиров в Ишиме.
Ранее «Наш город» писал, что в результате взрыва дома в Нижневартовске погибли 6 жителей, 15 людей получили травмы.