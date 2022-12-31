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Гараж и две "Газели" в труху: в Ишиме ЧП на автобазе

Сегодня, 11:12
Фото: nashgorod.ru

Один человек пострадал при взрыве микроавтобусов в Ишиме

ЧП произошло в Ишиме на улице Ялуторовской утром 30 декабря, но об этом стало известно только сегодня. Заправленные газом накануне пассажирские "Газели" дали утечку в теплом боксе, произошло воспламенение и пожар. Пострадал сторож предприятия, он в больнице с ожогами.

Гараж был полностью разрушен. На протяжении всего вчерашнего дня в этом месте работали аварийно-спасательные службы, но МЧС не дают официальных комментариев, мы запросили у них информацию, но ответа до сих пор нет.

«Предположительно причина — вечером заправились под завязку холодным газом. Поставили в теплый гараж. Утечка. Бах. Газельщики, как мне сказали ребята-газовики, убирают с оборудования какой-то клапан, который не дает заливать газ под завязку, оставляя место на расширение», — рассказал "Нашему городу" очевидец.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области «Нашему городу» подтвердили, что в ЧП серьёзно пострадал человек:

«Вызов поступил 30 декабря, в 3 часа 15 минут. Бригада была на месте в 3.21, пациенту на месте была оказана вся необходимая помощь. С термическим ожогом пациент был госпитализирован в ОБ 4. В настоящее время находится в профильном отделении. Состояние: средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.

По информации "Нашего города" пассажирские "Газели" принадлежат местному предпринимателю и были задействованы в перевозках пассажиров в Ишиме. 

Ранее «Наш город» писал, что в результате взрыва дома в Нижневартовске погибли 6 жителей, 15 людей получили травмы.

Что известно о взрыве дома в Нижневартовске
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#Елена Чебоксарова#Гаражи#Трагедии#Помощь погорельцам#Первая медицинская помощь#Помощь пострадавшим#Первая помощь#Катастрофы#Жертвы катастрофы
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