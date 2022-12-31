Экономисты считают, что в 2023 году рубль ослабнет

Напомним, российский рубль в уходящем году пережил взлеты и падения. В феврале–марте доллар вырос в цене с 75, 25 до 143 руб. Но за последующие четыре месяца национальная валюта вернула прежние позиции и даже окрепла: за доллар давали уже не меньше 52 рублей.