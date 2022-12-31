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Экономисты считают, что в 2023 году рубль ослабнет

Сегодня, 05:46
Фото: 1MI

Что следует ожидать жителям Тюмени от национальной валюты в 2023 году

В декабре укрепившийся рубль вернулся к значениям 2021 года: 72 рубля за доллар.

Как пишут «Новые известия», экономисты не дают прогнозов по укреплению рубля в 2023 году по ряду причин. Во-первых, доллары постепенно снова становятся нужны, во-вторых — предпосылки для роста цен на нефть отсутствуют.

Экономисты Софья Донец и Андрей Мелащенко уверены: новый год начнется с того, что рубль укрепится, но не намного.

«В начале года рубль может несколько укрепиться относительно текущих уровней на фоне сезонного снижения импорта и „впитывания“ вливаний рублевой ликвидности со стороны бюджета, приходящихся на конец года», — считают эксперты

Более оптимистично к будущему отечественной валюты настроен советник президента Максим Орешкин. Он убеждён, что причин для того, чтобы рубль ослаб, нет.

Напомним, российский рубль в уходящем году пережил взлеты и падения. В феврале–марте доллар вырос в цене с 75, 25 до 143 руб. Но за последующие четыре месяца национальная валюта вернула прежние позиции и даже окрепла: за доллар давали уже не меньше 52 рублей.

Ранее «Наш город» писал, что Центробанку поступило предложение уменьшить требования к обязательным резервам по вкладам в валютах дружественных стран, а это может привести к тому, что проценты вырастут.

В РФ могут вырасти проценты по вкладам в дружественных валютах
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#Елена Чебоксарова#Валюта#Курс валюты#Доллар#Доллары#Рубль#Эксперт#Мнение эксперта
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