Экономисты считают, что в 2023 году рубль ослабнет

Как пишут «Новые известия», экономисты не дают прогнозов по укреплению рубля в 2023 году по ряду причин. Во-первых, доллары постепенно снова становятся нужны, во-вторых — предпосылки для роста цен на нефть отсутствуют.
Экономисты Софья Донец и Андрей Мелащенко уверены: новый год начнется с того, что рубль укрепится, но не намного.
«В начале года рубль может несколько укрепиться относительно текущих уровней на фоне сезонного снижения импорта и „впитывания“ вливаний рублевой ликвидности со стороны бюджета, приходящихся на конец года», — считают эксперты
Более оптимистично к будущему отечественной валюты настроен советник президента Максим Орешкин. Он убеждён, что причин для того, чтобы рубль ослаб, нет.
Напомним, российский рубль в уходящем году пережил взлеты и падения. В феврале–марте доллар вырос в цене с 75, 25 до 143 руб. Но за последующие четыре месяца национальная валюта вернула прежние позиции и даже окрепла: за доллар давали уже не меньше 52 рублей.
Ранее «Наш город» писал, что Центробанку поступило предложение уменьшить требования к обязательным резервам по вкладам в валютах дружественных стран, а это может привести к тому, что проценты вырастут.