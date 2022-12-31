Джокович рад возможности снова выступить в Австралии

Напомним, тогда к участию в турнире допускались только спортсмены, прошедшие вакцинацию от коронавируса. Джокович не смог принять участие в соревнованиях, поскольку отказался вакцинироваться, добыв себе медотвод. По этой причине серб был задержан австралийскими таможенниками и направлен в отель для мигрантов до выяснения обстоятельств.