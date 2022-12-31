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Джокович рад возможности снова выступить в Австралии

Сегодня, 12:24
Фото: pxhere.com
Сербский теннисист Новак Джокович признался, что будет невероятно счастлив снова принять участие в Открытом чемпионате Австралии.

Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на зарубежные СМИ. 

 

Спортсмен выразил надежду, что громкий скандал с его участием в январе 2022 года останется лишь недоразумением. 

 

Напомним, тогда к участию в турнире допускались только спортсмены, прошедшие вакцинацию от коронавируса. Джокович не смог принять участие в соревнованиях, поскольку отказался вакцинироваться, добыв себе медотвод. По этой причине серб был задержан австралийскими таможенниками и направлен в отель для мигрантов до выяснения обстоятельств.

 

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