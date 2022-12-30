В Тюменской области увеличат плату за детские сады

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области семьям будут выплачивать единое пособие в Социальном фонде России. Выплата объединит пять мер социальной поддержки: ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, ежемесячную выплату на третьего и последующих детей и выплату на ребенка от 3 до 7 лет.