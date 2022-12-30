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Posted 30 декабря 2022, 06:41

Published 30 декабря 2022, 06:41

Modified 30 ноября 2024, 17:47

Updated 30 ноября 2024, 17:47

В Тюменской области планируют поднять плату за детские сады

В Тюменской области увеличат плату за детские сады

30 декабря 2022, 06:41
Фото: 1MI.

В Тюменской области планируют поднять плату за детские сады

В Тюменской области в следующем году может увеличиться размер платы за детский сад. Согласно проекту постановления правительства региона, ежемесячная плата в группах кратковременного пребывания увеличится на 100 рублей.

В группах полного, продленного, сокращенного дня и в круглосуточных группах размер платы увеличится на 200 рублей.

В Тюмени, Тобольском и Уватском районах родителям за посещение ребенком групп кратковременного  пребывания придется платить 1 тысячу 300 рублей, групп полного, продленного, сокращенного дня — 3 тысячи 200 рублей, круглосуточных — 3 тысячи 500 рублей.

Ишиме, Ялуторовске, Ишимском, Ялуторовском, Заводоуковском, Тобольском, Сладковском, Сорокинском, Упоровском, Голышмановском, Казанском, Викуловском, Абатском, Нижнетавдинском районах родителям придется платить тысячу рублей за кратковременные группы, 2 тысячи 900 за группы полного и продленного дня и 3 тысячи 100 рублей за круглосуточные группы.

В Бердюжском районе — 1 тысячу, 2 тысячи 700 и 2 тысячи 900 рублей. В Армизонском, Юргинском и Вагайском районах — 900, 2 тысячи 700 и 2 тысяч 900 рублей.

В Тюменском, Исетском, Омутинском, Ярковском и Аромашевском районах 1 тысячу 100 рублей за группы кратковременного пребывания, 3 тысячи за группы полного, продленного, сокращенного дня и 3 тысячи 200 рублей за круглосуточные группы.

Обсуждение проекта «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях для муниципальных образований Тюменской области» продлится до 9 явнаря 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области семьям будут выплачивать единое пособие в Социальном фонде России. Выплата объединит пять мер социальной поддержки: ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, ежемесячную выплату на третьего и последующих детей и выплату на ребенка от 3 до 7 лет.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Детские сады#Оплата услуг
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