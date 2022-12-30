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В Тюмени семьи военнослужащих получили новые меры поддержки

Сегодня, 18:06
Фото: 1MI

Новые меры поддержки получили тюменские семьи военнослужащих

В Тюмени 30 декабря прошло заседание коллегии, на котором был принят ряд постановлений, закрепляющих новые меры поддержки для семей военнослужащих, которые участвуют в СВО. Об этом сообщил Руслан Кухарук в своём телеграм-канале.
«Для школьников из таких семей предусмотрено бесплатное горячее питание (завтраки и обеды). Кроме того, не будет взиматься родительская плата в муниципальных детских садах», - сообщил Руслан Кухарук.

На время праздничных мероприятий все службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим. Уборка улично-дорожной сети также будет проводиться ежедневно. Все зоны ответственности и графики работы подрядчиков прописаны, что позволит оперативно устранять последствия снегопадов.

Ранее «Наш город» сообщал, что 2 и 4 января в центре Тюмени ждут праздничный ДедМоробус.

Праздничный ДедМоробус приедет в Тюмень 30 декабря
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Исполнительные органы власти#Администрация
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