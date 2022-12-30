В Тюмени семьи военнослужащих получили новые меры поддержки

Новые меры поддержки получили тюменские семьи военнослужащих

В Тюмени 30 декабря прошло заседание коллегии, на котором был принят ряд постановлений, закрепляющих новые меры поддержки для семей военнослужащих, которые участвуют в СВО. Об этом сообщил Руслан Кухарук в своём телеграм-канале.