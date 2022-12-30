В Тюмени семьи военнослужащих получили новые меры поддержки

«Для школьников из таких семей предусмотрено бесплатное горячее питание (завтраки и обеды). Кроме того, не будет взиматься родительская плата в муниципальных детских садах», - сообщил Руслан Кухарук.
На время праздничных мероприятий все службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим. Уборка улично-дорожной сети также будет проводиться ежедневно. Все зоны ответственности и графики работы подрядчиков прописаны, что позволит оперативно устранять последствия снегопадов.
Ранее «Наш город» сообщал, что 2 и 4 января в центре Тюмени ждут праздничный ДедМоробус.