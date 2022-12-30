В Тюмени прохожие спасли хаски, которая бегала по козырьку «Магнита»

Это уже не первый случай в Тюмени, когда животные выбираются через балконы на крыши расположенных внизу магазинов. «Наш Город» писал, что в октябре горожане сообщали о собаке, выбравшейся через окно на крышу парикмахерской многоэтажного дома на улице Червишевский тракт.