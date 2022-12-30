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В Тюмени прохожие спасли хаски, которая бегала по козырьку «Магнита»

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI

В Тюмени прохожие спасли хаски, бегавшую по козырьку «Магнита»

В Тюмени прохожие спали хаски, выбравшуюся из окна квартиры на козырек магазина, расположенного этажом ниже. Животное, метавшееся по крыше, заметили прохожие. Неравнодушные тюменцы помогли собаке спуститься вниз. Инцидент произошел на улице Московский тракт.
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Тюмень

Как оказалась, хаски по имени Мотя вылезла на улицу через решетку. В это время хозяев не было дома.

«Мы живём на втором этаже и у нас решётки. Как она могла пролезть через эти решётки — не понимаем. Мы с мужем собирались по делам и она просилась с нами. Мы ее с собой не взяли, и она решила сама пойти, наверное. У нас утеплённый балкон, поэтому всегда открытый. И вот она пролезла в решётку. Большое спасибо, что не остались равнодушными», — отметила хозяйка Моти.

Это уже не первый случай в Тюмени, когда животные выбираются через балконы на крыши расположенных внизу магазинов. «Наш Город» писал, что в октябре горожане сообщали о собаке, выбравшейся через окно на крышу парикмахерской многоэтажного дома на улице Червишевский тракт.

В Тюмени собака забралась на крышу парикмахерской
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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Животные#Валентина Бурнашева#Собаки#Тюменская область
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