В Тюмени прохожие спасли хаски, которая бегала по козырьку «Магнита»

Как оказалась, хаски по имени Мотя вылезла на улицу через решетку. В это время хозяев не было дома.
«Мы живём на втором этаже и у нас решётки. Как она могла пролезть через эти решётки — не понимаем. Мы с мужем собирались по делам и она просилась с нами. Мы ее с собой не взяли, и она решила сама пойти, наверное. У нас утеплённый балкон, поэтому всегда открытый. И вот она пролезла в решётку. Большое спасибо, что не остались равнодушными», — отметила хозяйка Моти.
Это уже не первый случай в Тюмени, когда животные выбираются через балконы на крыши расположенных внизу магазинов. «Наш Город» писал, что в октябре горожане сообщали о собаке, выбравшейся через окно на крышу парикмахерской многоэтажного дома на улице Червишевский тракт.