В Тюмени под проект КРТ попадут более 200 частных и многоквартирных домов

По данным горадминистрации, под реновацию хотят отдать участки на городских окраинах и в окрестностях ж/д вокзала. Тут много частных домов. В преддверии новогодних праздников были опубликованы сразу три проекта КРТ.
На улицах Сахалинской и Туристской планируют выделить под застройку почти 20 гектар земли.
«Утвердить перечень объектов капитального строительства, подлежащих комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома. Предельный срок реализации решения — 8 лет», — сообщается на сайте администрации Тюмени.
Часть жильцов домов на Сахалинской и Судостроителей будут переселять за счет бюджетных средств. Ожидается, что здесь появятся новые дома до 8 этажей. Здесь же появятся школы и поликлиники.
На Туристской под снос определены аварийные многоквартирные дома и частные строения. Около ж/д вокзала на Клары снесут два аварийных многоэтажных здания.
Еще один район в завокзальной части Тюмени предлагают под реновацию — квартал Транспортная — Невская — 9 Января. Около Московского тракта расположено много частных домов. Проект КРТ обещает быть сложным в реализации. Частный сектор находится в обжитом районе Тюмени, который расположен недалеко от центра города. Тут расположены больше 80 строений. Многие собственники перестраивают и модернизируют свое жилье.
Всего под проект КРТ могут попасть до 200 частных и многоквартирных домов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале декабря в Тюменской облдуме прошел круглый стол по вопросам реновации. В повестке мероприятия присутствовали вопросы о комплексном развитии территорий как механизме развития комфортной городской среды, о проблемах реализации программы КРТ в заречной части Тюмени и необходимости сформировать региональное законодательство в сфере защиты интересов собственников жилья.