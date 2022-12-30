В Тюмени под проект КРТ попадут более 200 частных и многоквартирных домов

Еще один район в завокзальной части Тюмени предлагают под реновацию — квартал Транспортная — Невская — 9 Января. Около Московского тракта расположено много частных домов. Проект КРТ обещает быть сложным в реализации. Частный сектор находится в обжитом районе Тюмени, который расположен недалеко от центра города. Тут расположены больше 80 строений. Многие собственники перестраивают и модернизируют свое жилье.