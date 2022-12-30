В Тюмени под КРТ подпадают 200 домов, продление выплат для военных, штраф за картель

УФАС выявила нарушения при заключении контракта на строительство дорог в рамках инженерной подготовки площадки для жилищного строительства в деревне Якуши. Штраф составляет 47 млн рублей. В торгах участвовали ООО «Вест» совместно с ООО «Сириус» и ООО «ПП «Снабторг», компании реализовали так называемую стратегию поведения «таран». Победителем торгов стал ООО «Вест», он получил контракт на 220 млн рублей.