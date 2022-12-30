В Тюмени под КРТ подпадают 200 домов, продление выплат для военных, штраф за картель

В Тюмени под реновацию отдают пять участков с жилыми домами.
Большинство участков расположены на городских окраинах и в окрестностях ж/д вокзала. Под планы КРТ подпадают около 158 частных домов. В преддверии новогодних праздников были опубликованы сразу три проекта реновации в Тюмени.
На улицах Сахалинской и Туристской планируют выделить под застройку почти 20 гектар земли.
Людей, которые жили на улицах Сахалинской и Судостроителей будут переселять за счет бюджетных средств. Тут построят новые дома до 8 этажей, школы и поликлиники.
На Туристской под снос определены аварийные многоквартирные дома и частные строения. Около ж/д вокзала на Клары снесут два аварийных многоэтажных здания.
В Тюменской области продлят выплаты в 100 тысяч рублей для военнослужащих.
Тюменским военнослужащим, заключившим контракт в отдельных подразделениях Министерства обороны России, и мобилизованным сохранят выплаты в размере 100 тысяч рублей до января 2024 года. Чиновники Тюменской области отмечают, что на данный момент единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей получили все мобилизованные тюменцы.
Тюменскую компанию оштрафовали за картельный сговор при строительстве дорог.
УФАС выявила нарушения при заключении контракта на строительство дорог в рамках инженерной подготовки площадки для жилищного строительства в деревне Якуши. Штраф составляет 47 млн рублей. В торгах участвовали ООО «Вест» совместно с ООО «Сириус» и ООО «ПП «Снабторг», компании реализовали так называемую стратегию поведения «таран». Победителем торгов стал ООО «Вест», он получил контракт на 220 млн рублей.
Тюменским УФАС России было установлено, что аналогичную аферу компания применяла и в других закупках. Благодаря картельным соглашениям компания получила совокупный доход превышающий 243 миллиона рублей.