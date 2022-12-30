В Тюмени на Маяке коммунальщики уберут снег только в следующем году

Коммунальщики Тюмени уберут снег на Маяке только в следующем году

На Маяке коммунальные службы города ещё не очистили улицы от снега. Горожане сообщают, что здесь большие сугробы, сложно и пешеходам и автомобилистам. Чиновники администрации пообещали убрать территорию 3 января.