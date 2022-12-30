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В Тюмени на Маяке коммунальщики уберут снег только в следующем году

Сегодня, 12:31
Фото: Скрин паблика Наш дом - Тюмень

Коммунальщики Тюмени уберут снег на Маяке только в следующем году

На Маяке коммунальные службы города ещё не очистили улицы от снега. Горожане сообщают, что здесь большие сугробы, сложно и пешеходам и автомобилистам. Чиновники администрации пообещали убрать территорию 3 января.
«Карла-Маркса, 110А. И у на это везде! Даже у 5 поликлиники. Вы про что? Только пишите всё хорошо. Прошу вас приехать на Маяк и посмотреть, как у нас», - отметила подписчица паблика «Тюмень – наш дом».

На пост в соцсети отреагировали в администрации города.

«Расчистка территории вдоль дороги по ул. К. Маркса стоит в графике подрядной организации службы заказчика по благоустройству КАО г. Тюмени на 3 января. Работы обязательно будут выполнены», - сообщили представители паблика «Тюмень – наш дом».

Стоит отметить, что снегопады прошли в городе 1,5 недели назад. По данным «Нашего города», улицы убирают до сих пор.

Снегопад и усиление ветра ожидаются в Тюмени и Ишиме на следующей неделе
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#Общество#Новости тюмени#Дороги#Новый год 2023#Экономика#Жалобы#Александр Мязин
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