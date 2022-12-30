В Тюмени на Маяке коммунальщики уберут снег только в следующем году

«Карла-Маркса, 110А. И у на это везде! Даже у 5 поликлиники. Вы про что? Только пишите всё хорошо. Прошу вас приехать на Маяк и посмотреть, как у нас», - отметила подписчица паблика «Тюмень – наш дом».
На пост в соцсети отреагировали в администрации города.
«Расчистка территории вдоль дороги по ул. К. Маркса стоит в графике подрядной организации службы заказчика по благоустройству КАО г. Тюмени на 3 января. Работы обязательно будут выполнены», - сообщили представители паблика «Тюмень – наш дом».
Стоит отметить, что снегопады прошли в городе 1,5 недели назад. По данным «Нашего города», улицы убирают до сих пор.