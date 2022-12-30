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В праздник Рождества тюменцев довезут бесплатно из церкви до дома

Сегодня, 08:03
Фото: Тюмень. Администрация города.

В Рождество тюменцев довезут бесплатно из церкви до дома

В рождественскую ночь по Тюмени будут курсировать бесплатные маршруты. Об этом сообщили в администрации города.
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Тюмень

По информации ведомства, после церковной службы в ночь с 6 на 7 января 2023 года в 02:00 верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. Для этого на линию будут выпущены три автобуса вместимостью от 100 пассажиров и один автобус вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) будет бесплатный.

Ранее «Наш Город» писал, что в новогодние каникулы общественный транспорт в Тюмени будет ездить по графику выходного дня. 31 декабря автобусы будут ездить по графику будних дней.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Общественный транспорт#Новый год 2023#Тюмень#Тюменская область
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