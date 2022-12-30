В праздник Рождества тюменцев довезут бесплатно из церкви до дома

По информации ведомства, после церковной службы в ночь с 6 на 7 января 2023 года в 02:00 верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. Для этого на линию будут выпущены три автобуса вместимостью от 100 пассажиров и один автобус вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) будет бесплатный.