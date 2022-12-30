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Тюменцам становится плохо в предновогодних очередях в ТРЦ

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI

Из-за больших очередей в ТРЦ тюменцам становится плохо

Тюменцам становится плохо в предновогодних очередях. По данным паблика «ЧС Тюмень» один из подобных случаев произошел 29 декабря. Женщине стало плохо, но окружающие быстро оказали ей помощь.

Горожане полагают, что сейчас любому может стать плохо. В городе пробки не только на дорогах, но и в торговых центрах.

«Здравствуйте. 29 декабря ТРЦ «Лента» мне стало плохо с сердцем. На кассе кассир увидела, что мне плохо. И позвала на помощь девушку. Предложили вызвать скорую помощь мне. Но я сама отказалась. И спасибо девушке покупательнице», - сообщила Катерина И. в паблике «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что жителям Тюмени не понравились арт-объекты с голыми людьми  и собаками у набережной Туры.

Тюменцам не понравились арт-объекты с голыми людьми у «Конторы пароходства»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Новый год 2023#Праздники#Корпоративные праздники
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