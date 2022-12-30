Тюменцам становится плохо в предновогодних очередях в ТРЦ

Горожане полагают, что сейчас любому может стать плохо. В городе пробки не только на дорогах, но и в торговых центрах.
«Здравствуйте. 29 декабря ТРЦ «Лента» мне стало плохо с сердцем. На кассе кассир увидела, что мне плохо. И позвала на помощь девушку. Предложили вызвать скорую помощь мне. Но я сама отказалась. И спасибо девушке покупательнице», - сообщила Катерина И. в паблике «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что жителям Тюмени не понравились арт-объекты с голыми людьми и собаками у набережной Туры.