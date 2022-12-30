Тюменцам обещают 30-градусные морозы в новогоднюю ночь

В последнюю пятницу 2022 года в Тюмени ожидаются небольшой снег, температура воздуха -18 -20 в дневные часы и -22 -23 в темное время суток. 31 декабря, в субботу, днем столбики термометров покажут -22 -25, к вечеру опустятся до -27 -28. В новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января ожидаются морозы до -31 -33. В течение дня 1 января температура воздуха составит -26 -29.