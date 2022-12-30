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Тюменцам обещают 30-градусные морозы в новогоднюю ночь

Сегодня, 04:48
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени похолодает в январе до -33

Морозная погода в Тюмени продержится до 2 января. В начале 2023 года в областной столице потеплеет до -5 -12.

В последнюю пятницу 2022 года в Тюмени ожидаются небольшой снег, температура воздуха -18 -20 в дневные часы и -22 -23 в темное время суток. 31 декабря, в субботу, днем столбики термометров покажут -22 -25, к вечеру опустятся до -27 -28. В новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января ожидаются морозы до -31 -33. В течение дня 1 января температура воздуха составит -26 -29.

2 января, в первый понедельник 2023 года, резко потеплеет. По прогнозам синоптиков столбики термометров в этот день покажут -9 -12 днем и -5 -7 в ночные часы. Вероятны осадки в виде снега. Во вторник ожидается снег, -7 -8 в светлое время суток, — 9 -13 в ночные часы.

В среду, 4 января, похолодает до -15 -17 днем. В ночные часы, по прогнозам метеорологов, столбики термометров опустятся до -18 -20. В четверг и пятницу сохранится аналогичная погода. В праздник Рождества, 7 января, температура воздуха составит -20 -23. В последний день каникул, 8 января, ожидаются снег и -19 -25.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Погода#Погода в Тюмени#Морозы#Тюменская область
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