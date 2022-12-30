Тюменскую компанию оштрафовали за картельный сговор при строительстве дорог

Нарушения законодательства выявило тюменское УФАС. Предприятию назначен штраф в размере 47 миллионов рублей.
По данным ведомства, участвующее в торгах ООО «Вест» совместно с ООО «Сириус» и ООО «ПП «Снабторг» заключили между собой картельное соглашение и реализовали так называемую стратегию поведения «таран». В результате аукциона было признано ООО «Вест», с которым был заключен контракт на 220 миллионов рублей.
Тюменским УФАС России было установлено, что аналогичную аферу компания применяла и в других закупках. Благодаря картельным соглашениям компания получила совокупный доход превышающий 243 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявлен аукцион по поиску подрядной организации, которая займется строительства надземного перехода через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб». Стоимость контракта составляет 247 миллионов рублей.