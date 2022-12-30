Тюменскую компанию оштрафовали за картельный сговор при строительстве дорог

По данным ведомства, участвующее в торгах ООО «Вест» совместно с ООО «Сириус» и ООО «ПП «Снабторг» заключили между собой картельное соглашение и реализовали так называемую стратегию поведения «таран». В результате аукциона было признано ООО «Вест», с которым был заключен контракт на 220 миллионов рублей.