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Тюменскую компанию оштрафовали за картельный сговор при строительстве дорог

Сегодня, 05:48
Фото: 1MI

Тюменскую компанию оштрафовали на 47 млн рублей за картельный сговор

Тюменскую компанию уличили в картельном сговоре на аукционе на право заключения контракта на строительство дорог в рамках инженерной подготовки площадки для жилищного строительства в деревне Якуши Чикчинского муниципального образования.
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Тюмень

Нарушения законодательства выявило тюменское УФАС. Предприятию назначен штраф в размере 47 миллионов рублей.

По данным ведомства, участвующее в торгах ООО «Вест» совместно с ООО «Сириус» и ООО «ПП «Снабторг» заключили между собой картельное соглашение и реализовали так называемую стратегию поведения «таран». В результате аукциона было признано ООО «Вест», с которым был заключен контракт на 220 миллионов рублей.

Тюменским УФАС России было установлено, что аналогичную аферу компания применяла и в других закупках. Благодаря картельным соглашениям компания получила совокупный доход превышающий 243 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявлен аукцион по поиску подрядной организации, которая займется строительства надземного перехода через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб». Стоимость контракта составляет 247 миллионов рублей.

Около 250 млн рублей потратят на возведение пешеходного моста у ЖК «Колумб» в Тюмени
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Тюменское УФАС России#Картельный сговор#Штраф#Торги#Аукцион#Новости тюмени#Наказание#Тюменская область
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