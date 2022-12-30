nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский Росводоканал перейдет на усиленный режим работы в новогодние праздники

Сегодня, 07:51
Фото: Росводоканал Тюмень

В Тюмени в новогодние каникулы Росводоканал будет работать круглосуточно

Сотрудники подразделений «Росводоканал Тюмень» в новогодние каникулы перейдут на круглосуточный режим работы. В праздничную ночь, 31 декабря, на дежурство выйдут 12 аварийно-восстановительных бригад водоканала и 55 единиц специализированной техники.
Сюжет
Тюмень

Необходимый запас материально-технических средств и горюче-смазочных материалов на случай ликвидации нештатных ситуаций уже подготовлен.

Тюменца рекомендуют в целях сокращения риска возникновения аварийных ситуаций в период новогодних каникул соблюдать культуру водопользования — не смывать тряпки, салфетки, пищевые отходы в канализацию.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на круглосуточное дежурство в преддверии новогодних праздников вышли 80 экипажей вневедомственной охраны Росгвардии. Под охраной находятся порядка 10 тысяч объектов региона.

В Тюмени проверят места массовых гуляний
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Росводоканал
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
Вчера, 09:44
Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года
Вчера, 09:12
Жители Тюмени устроили веселый забег по улицам города
26 декабря 2021, 10:08
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
Вчера, 08:12
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 11:43
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
Вчера, 09:58