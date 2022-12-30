Тюменский Росводоканал перейдет на усиленный режим работы в новогодние праздники

Необходимый запас материально-технических средств и горюче-смазочных материалов на случай ликвидации нештатных ситуаций уже подготовлен.
Тюменца рекомендуют в целях сокращения риска возникновения аварийных ситуаций в период новогодних каникул соблюдать культуру водопользования — не смывать тряпки, салфетки, пищевые отходы в канализацию.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на круглосуточное дежурство в преддверии новогодних праздников вышли 80 экипажей вневедомственной охраны Росгвардии. Под охраной находятся порядка 10 тысяч объектов региона.