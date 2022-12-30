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Снегопад и усиление ветра ожидаются в Тюмени и Ишиме на следующей неделе

Сегодня, 10:34
Фото: 1MI

На следующей неделе ожидаются снегопад и усиление ветра в Тюмени и Ишиме

Синоптики обещают тюменцам на следующей неделе усиление ветра и снегопад. По данным Гисметео, 2 января порывы могут достигать 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.

В новогодние праздники в Тюмени будет пасмурно. 2 января синоптики ожидают снегопад и до 2 мм осадков. Скорость ветра составит 6-10 м/с, возможны порывы до 13 метров в секунду (в вечернее время). В Ишим непогода ожидается утром 3 января, здесь выпадет до 3 мм осадков.

Усиление ветра ожидается и 4 января, влажность воздуха около 80%. За сутки в Тюмени выпадет до 0,5 мм осадков, днём возможны порывы до 8 м/с. До 5 января погода будет пасмурной.

Стоит отметить, что снегопады ожидались 30 декабря, температура воздуха должна была составить – 11 градусов.

С 30 декабря в Тюмени и Ишиме вновь ожидаются снегопады и усиление ветра
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Погода#Дороги#Ветер
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