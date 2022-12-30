Снегопад и усиление ветра ожидаются в Тюмени и Ишиме на следующей неделе

В новогодние праздники в Тюмени будет пасмурно. 2 января синоптики ожидают снегопад и до 2 мм осадков. Скорость ветра составит 6-10 м/с, возможны порывы до 13 метров в секунду (в вечернее время). В Ишим непогода ожидается утром 3 января, здесь выпадет до 3 мм осадков.