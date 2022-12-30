Скончался трехкратный чемпион мира, легенда мирового футбола Пеле

В ноябре этого года он был госпитализирован в больницу. 29 декабря стало известно о том, что футболист скончался. Причиной смерти стал отказ внутренних органов. Такие данные опубликовала бразильская клиника «Альберт Эйнштейн», пишет ТАСС.
«Клиника „Альберт Эйнштейн“ с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 мск) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния», — говорится в сообщении.
Соболезнования родным скончавшегося футболиста выразили португальский футболист Криштиану Роналду, капитан сборной Аргентины Лионель Месси и другие спортсмены, пишет РИА «Новости».
«Мои глубокие соболезнования всей Бразилии и семье Эдсона Арантеша ду Насименту (Пеле). Простого „прощай“ вечному Королю не будет достаточно, чтобы выразить боль, которая охватила весь футбольный мир. Любовь, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех моментах, которые мы разделяли даже на расстоянии. Он никогда не будет забыт — память о нем навсегда останется в каждом из нас, в каждом любителе футбола. Покойся с миром, Король Пеле», — отметил Роналду.
«Король ушёл…. Больше нет Короля!!! Но человечество не забудет!!! Футболист на все времена!!!», — написал в своем тг-канале российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Пеле - бразильский футболист, единственный в истории трехкратный чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Вошел в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру (их насчитывают 1281). Является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (77 голов).