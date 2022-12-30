Скончался трехкратный чемпион мира, легенда мирового футбола Пеле

Причиной смерти Пеле стал отказ органов

Легенда мирового футбола, трехкратный чемпион мира Пеле накануне скончался в возрасте 82 лет. Спортсмен с 2021 года боролся с раком. Прошел курс лечения по удалению опухоли, операцию в сентябре 2021 года, но, к сожалению, состояние его здоровья только ухудшалось.