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«Россети Тюмень» обеспечат надежное электроснабжение потребителей в праздники

Сегодня, 09:02
Энергетики «Россети Тюмень» обеспечат надежное электроснабжение потребителей в новогодние праздники: для этого специалисты выполнили комплекс организационных мероприятий и перевели оперативный персонал на усиленный режим работы, он продлится с 31 декабря по 9 января.

Чтобы обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в праздники будет организовано круглосуточное дежурство 80 бригад в составе 169 специалистов и 81 единицы техники. Еще 184 аварийно-восстановительных бригады находятся в резерве, для реагирования на возможные нештатные ситуации. При необходимости энергетики задействуют 77 дизель-генераторных установок суммарной мощностью 11 МВт.

Накануне праздников компания провела проверку противопожарного состояния энергообъектов и рабочей готовности всех средств связи и систем диспетчерского управления. Для своевременного информирования и незамедлительного принятия мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и противоправных действий организовано взаимодействие специалистов «Россети Тюмень» с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по номеру Единого контакт-центра 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.

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