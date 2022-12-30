«Россети Тюмень» обеспечат надежное электроснабжение потребителей в праздники

Чтобы обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в праздники будет организовано круглосуточное дежурство 80 бригад в составе 169 специалистов и 81 единицы техники. Еще 184 аварийно-восстановительных бригады находятся в резерве, для реагирования на возможные нештатные ситуации. При необходимости энергетики задействуют 77 дизель-генераторных установок суммарной мощностью 11 МВт.
Накануне праздников компания провела проверку противопожарного состояния энергообъектов и рабочей готовности всех средств связи и систем диспетчерского управления. Для своевременного информирования и незамедлительного принятия мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и противоправных действий организовано взаимодействие специалистов «Россети Тюмень» с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России.
Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по номеру Единого контакт-центра 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.