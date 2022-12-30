«Россети Тюмень» обеспечат надежное электроснабжение потребителей в праздники

Чтобы обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в праздники будет организовано круглосуточное дежурство 80 бригад в составе 169 специалистов и 81 единицы техники. Еще 184 аварийно-восстановительных бригады находятся в резерве, для реагирования на возможные нештатные ситуации. При необходимости энергетики задействуют 77 дизель-генераторных установок суммарной мощностью 11 МВт.