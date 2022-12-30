Мусор новогодней ночи: в приятной суете выбрасывайте остатки фейерверков правильно

Только раз в год — на новогодние праздники — в контейнерах для отходов оказывается большое количество гильз и упаковок от фейерверков, бенгальских огней и хлопушек. Чтобы последствия весёлого развлечения не навредили окружающей среде, благоустройству двора и не испортили настроение вам и соседям, такой мусор нужно выбрасывать безопасно. В частности, тлеющие упаковки от фейерверков, горячие основания бенгальских огней, петарды и даже простые несработавшие хлопушки перед тем, как выбросить в контейнер во дворе, необходимо остудить и намочить водой.