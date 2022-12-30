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Мусор новогодней ночи: в приятной суете выбрасывайте остатки фейерверков правильно

Сегодня, 07:02
Фото: Фото: Управление по связям с общественностью ООО «ТЭО»

Мусор новогодней ночи: в приятной суете выбрасывайте остатки фейерверков правильно

Регоператор ТЭО поздравляет жителей Тюменской области с наступающим Новым годом и напоминает: даже в праздничные дни стоит помнить о правильном обращении с отходами. Особенно — с нетипичным новогодним мусором.
Сюжет
Тюмень

Только раз в год — на новогодние праздники — в контейнерах для отходов оказывается большое количество гильз и упаковок от фейерверков, бенгальских огней и хлопушек. Чтобы последствия весёлого развлечения не навредили окружающей среде, благоустройству двора и не испортили настроение вам и соседям, такой мусор нужно выбрасывать безопасно. В частности, тлеющие упаковки от фейерверков, горячие основания бенгальских огней, петарды и даже простые несработавшие хлопушки перед тем, как выбросить в контейнер во дворе, необходимо остудить и намочить водой.

«Эта мера защитит коммунальные отходы от возможного возгорания в баках. Также всегда стоит внимательно изучать инструкцию по утилизации пиротехнических изделий после использования и следовать размещенным на упаковке рекомендациям», — подчеркнули в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

#Общество#Тюмень#ТЭО
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