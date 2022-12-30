Каждый второй тюменец встречает Новый год без настроения

По данным исследования, новогодним настроением сегодня могут похвастаться лишь 28% опрошенных. Еще 10% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй будет провожать старый год без настроения.
Преимущественно радость от предстоящего праздника испытывают более молодые жители России — среди тех, кто отмечает Новый год с настроением 43% россиян в возрасте до 24 лет и всего 22% жителей страны старше 45 лет.
Тюменцы считают, что Новый год — это обычный день, полный домашних хлопот.
«Главное, чтоб у наших детей оно было. Мы взрослые люди, поэтому для нас это почти обычный день», — отметили тюменцы.
Между тем, многие дают советы — как поймать то самое новогоднее настроение. По мнению горожан, в первую очередь надо украсить дом, нарядить елку и собрать подарки для родных и друзей.
«Нужно купить хорошего вина, мяса, салютов, украсить ёлку, развесить гирлянды! Никто не создаст настроение до тех пор, пока вы сами себе не устроите», — уверены тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени, планирующие на новогодних каникулах путешествия, проведут их в ОАЭ, Турции, Израиле и Казахстане.