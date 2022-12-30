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Каждый второй тюменец встречает Новый год без настроения

Сегодня, 05:25
Фото: 1MI

У каждого второго жителя России нет новогоднего настроения

Каждый второй житель России в этом году встречает Новый год без настроения. Лишь 28% жителей страны в преддверии праздника имеют новогоднее настроение. Об этом свидетельствует опрос SuperJob.
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Тюмень

По данным исследования, новогодним настроением сегодня могут похвастаться лишь 28% опрошенных. Еще 10% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй будет провожать старый год без настроения.

Преимущественно радость от предстоящего праздника испытывают более молодые жители России — среди тех, кто отмечает Новый год с настроением 43% россиян в возрасте до 24 лет и всего 22% жителей страны старше 45 лет.

Тюменцы считают, что Новый год — это обычный день, полный домашних хлопот.

«Главное, чтоб у наших детей оно было. Мы взрослые люди, поэтому для нас это почти обычный день», — отметили тюменцы.

Между тем, многие дают советы — как поймать то самое новогоднее настроение. По мнению горожан, в первую очередь надо украсить дом, нарядить елку и собрать подарки для родных и друзей.

«Нужно купить хорошего вина, мяса, салютов, украсить ёлку, развесить гирлянды! Никто не создаст настроение до тех пор, пока вы сами себе не устроите», — уверены тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени, планирующие на новогодних каникулах путешествия, проведут их в ОАЭ, Турции, Израиле и Казахстане.

 

В новогодние праздники тюменцы отправятся в Турцию, ОАЭ и Таиланд
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#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Исследования#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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