Идеальный подарок юным натуралистам от студии «Зелень»!

Для юных читателей и любителей флоры студия «Зелень» предлагает сделать очень интересный и полезный подарок — «зеленые» книги, наполненные потрясающими историями о жизни представителей растительного мира и красивейшими цветными иллюстрациями. Для начинающих писателей и творцов в книгах предусмотрено место для собственных сочинений и художественного творчества!
Презентация первой необычной книги о растениях — «Зелёные истории» состоялась в мае уходящего года в студии «Зелень». Это совместный проект известного тележурналиста Натальи Бойко и студии ландшафтного дизайна, декора и флористики «Зелень». Книга пришлась по вкусу не только детям, но и взрослым, и уже в июле вышла в свет вторая часть истории — «Зелёные новеллы».
У каждого растения в книге писательницы — своя уникальная история. Как говорит автор: «Я их оживила. Они у меня живые, думающие, страдающие, мечтающие и интересные».
Книга станет отличным дополнением к букету или комнатному растению. Купить оба экземпляра можно в студии «Зелень» по адресу: ул. Губернская, 64. Телефон: 56-10-10.