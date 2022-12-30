Идеальный подарок юным натуралистам от студии «Зелень»!

Презентация первой необычной книги о растениях — «Зелёные истории» состоялась в мае уходящего года в студии «Зелень». Это совместный проект известного тележурналиста Натальи Бойко и студии ландшафтного дизайна, декора и флористики «Зелень». Книга пришлась по вкусу не только детям, но и взрослым, и уже в июле вышла в свет вторая часть истории — «Зелёные новеллы».



У каждого растения в книге писательницы — своя уникальная история. Как говорит автор: «Я их оживила. Они у меня живые, думающие, страдающие, мечтающие и интересные».