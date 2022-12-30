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Идеальный подарок юным натуралистам от студии «Зелень»!

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI

Идеальный подарок юным натуралистам от студии «Зелень»!

«А если представить, что растения и вправду разумны, что они не только взаимодействуют между собой, но и отлично понимают нас?..»
Сюжет
Тюмень

Для юных читателей и любителей флоры студия «Зелень» предлагает сделать очень интересный и полезный подарок — «зеленые» книги, наполненные потрясающими историями о жизни представителей растительного мира и красивейшими цветными иллюстрациями. Для начинающих писателей и творцов в книгах предусмотрено место для собственных сочинений и художественного творчества!

Презентация первой необычной книги о растениях — «Зелёные истории» состоялась в мае уходящего года в студии «Зелень». Это совместный проект известного тележурналиста Натальи Бойко и студии ландшафтного дизайна, декора и флористики «Зелень». Книга пришлась по вкусу не только детям, но и взрослым, и уже в июле вышла в свет вторая часть истории — «Зелёные новеллы».

У каждого растения в книге писательницы — своя уникальная история. Как говорит автор: «Я их оживила. Они у меня живые, думающие, страдающие, мечтающие и интересные».

Книга станет отличным дополнением к букету или комнатному растению. Купить оба экземпляра  можно в студии «Зелень» по адресу: ул. Губернская, 64. Телефон: 56-10-10.

#Общество#Тюмень#Тюменская область
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