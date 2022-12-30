Единая теплоснабжающая организация готова к работе в праздничные дни

В период с 31 декабря по 9 января с целью обеспечения безопасности и бесперебойной работы котельных и тепловых сетей во всех эксплуатационных районах УСТЭК организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. В случае возникновения технологических инцидентов для их оперативного устранения составлен график привлечения специальной техники и оборудования, сформирован запас резервных материалов.
Тепловая нагрузка регулируется в соответствии с диспетчерским графиком. В случаях возможного понижения температуры наружного воздуха УСТЭК повысит температуру теплоносителя в системе теплоснабжения города. Ресурсоснабжающая компания подаёт теплоноситель до внешней стены дома. Распределением тепла в многоквартирном доме занимается управляющая компания, если в доме установлен индивидуальных тепловой пункт. Поэтому, если в квартире или доме недостаточно тепло, потребитель должен обращаться в свою управляющую компанию.
УСТЭК настоятельно рекомендует жителям Тюмени соблюдать меры безопасности в период праздников, а также обращается с просьбой не оставлять автотранспорт вблизи тепловых камер, люков, центральных тепловых пунктов, котельных. Это может препятствовать проведению оперативных работ на трубопроводах и сетевом оборудовании.
В случае возникновения ситуаций, побуждающих граждан к действиям по спасению своего имущества, но сопряженных с риском для жизни и здоровья, УСТЭК информирует, что все имущество является застрахованным. В соответствии с законодательством, физические и юридические лица, имуществу которых в результате аварии на опасном объекте нанесен ущерб, имеют право на получение страховой выплаты. Не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности, спасая имущество, — оно застраховано.
При обнаружении повреждений на тепловых сетях, информацию необходимо передавать по телефону контакт-центра УСТЭК: 8 (3452) 38-62-00.