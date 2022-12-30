Единая теплоснабжающая организация готова к работе в праздничные дни

В случае возникновения ситуаций, побуждающих граждан к действиям по спасению своего имущества, но сопряженных с риском для жизни и здоровья, УСТЭК информирует, что все имущество является застрахованным. В соответствии с законодательством, физические и юридические лица, имуществу которых в результате аварии на опасном объекте нанесен ущерб, имеют право на получение страховой выплаты. Не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности, спасая имущество, — оно застраховано.