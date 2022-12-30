nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Единая теплоснабжающая организация готова к работе в праздничные дни

Сегодня, 05:55
Фото: УСТЭК

Единая теплоснабжающая организация готова к работе в праздничные дни

В период новогодних и рождественских праздников специалисты УСТЭК переходят на усиленный режим работы для обеспечения потребителей Тюмени надежным теплоснабжением.
Сюжет
Тюмень

В период с 31 декабря по 9 января с целью обеспечения безопасности и бесперебойной работы котельных и тепловых сетей во всех эксплуатационных районах УСТЭК организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. В случае возникновения технологических инцидентов для их оперативного устранения составлен график привлечения специальной техники и оборудования, сформирован запас резервных материалов.

Тепловая нагрузка регулируется в соответствии с диспетчерским графиком. В случаях возможного понижения температуры наружного воздуха УСТЭК повысит температуру теплоносителя в системе теплоснабжения города. Ресурсоснабжающая компания подаёт теплоноситель до внешней стены дома. Распределением тепла в многоквартирном доме занимается управляющая компания, если в доме установлен индивидуальных тепловой пункт. Поэтому, если в квартире или доме недостаточно тепло, потребитель должен обращаться в свою управляющую компанию.

УСТЭК настоятельно рекомендует жителям Тюмени соблюдать меры безопасности в период праздников, а также обращается с просьбой не оставлять автотранспорт вблизи тепловых камер, люков, центральных тепловых пунктов, котельных. Это может препятствовать проведению оперативных работ на трубопроводах и сетевом оборудовании.

В случае возникновения ситуаций, побуждающих граждан к действиям по спасению своего имущества, но сопряженных с риском для жизни и здоровья, УСТЭК информирует, что все имущество является застрахованным. В соответствии с законодательством, физические и юридические лица, имуществу которых в результате аварии на опасном объекте нанесен ущерб, имеют право на получение страховой выплаты. Не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности, спасая имущество, — оно застраховано.

При обнаружении повреждений на тепловых сетях, информацию необходимо передавать по телефону контакт-центра УСТЭК: 8 (3452) 38-62-00.

#Общество#Новый год 2023#Тюмень
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
Вчера, 09:44
Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года
Вчера, 09:12
Жители Тюмени устроили веселый забег по улицам города
26 декабря 2021, 10:08
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
Вчера, 08:12
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 11:43
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
Вчера, 09:58