Дорогой внедорожник развернуло после ДТП в Тюмени

Ущерб от столкновения значительный. От удара внедорожник «Митсубиси» развернуло, машина съехала с дороги. На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД, причины ДТП выясняются.
В 16:59 в ГИБДД поступила информация, что женщина на «Мицубиси» не заметила знак у перекрестка, не пропустив «Мерседес», ехавший по главной дороге. Более того, водитель привлечена к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.
По данным 2ГИС, на 15:39 в Тюмени произошло 6 дорожных происшествий. Пробки в городе 9 баллов, много машин около торговых центров.
Ранее «наш город» сообщал, что на Ялуторовском тракте в ДТП пострадал один человек. Здесь 30 декабря столкнулись два легковых автомобиля.