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Дорогой внедорожник развернуло после ДТП в Тюмени

Сегодня, 10:50
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени на улице Колхозной дорогой внедорожник развернуло после ДТП

По данным источников «Нашего города», в областной столице 30 декабря произошло ДТП с участием внедорожников. Машины столкнулись на улице Колхозной, в ГИБДД информация о пострадавших не поступала.

Ущерб от столкновения значительный. От удара внедорожник «Митсубиси» развернуло, машина съехала с дороги. На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД, причины ДТП выясняются.

В 16:59 в ГИБДД поступила информация, что женщина на «Мицубиси» не заметила знак у перекрестка, не пропустив «Мерседес», ехавший по главной дороге. Более того, водитель привлечена к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

По данным 2ГИС, на 15:39 в Тюмени произошло 6 дорожных происшествий. Пробки в городе 9 баллов, много машин около торговых центров.

Ранее «наш город» сообщал, что на Ялуторовском тракте в ДТП пострадал один человек. Здесь 30 декабря столкнулись два легковых автомобиля.

Около Тюмени перекрыли дорогу на Ялуторовском тракте из-за ДТП
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Деньги#ГИБДД#Погода#Александр Мязин
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