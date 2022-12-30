Больше 10 рейсов задерживаются в аэропорту Рощино

В аэропорту Рощино задерживаются больше 10 рейсов

В аэропорту Рощино (Тюмень) 30 декабря задерживаются больше 10 рейсов. По данным онлайн-табло, некоторые лайнеры опаздывают на 6 часов. Это может быть связанно с туманом.