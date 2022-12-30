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Больше 10 рейсов задерживаются в аэропорту Рощино

Сегодня, 09:32
Фото: 1MI

В аэропорту Рощино задерживаются больше 10 рейсов

В аэропорту Рощино (Тюмень) 30 декабря задерживаются больше 10 рейсов. По данным онлайн-табло, некоторые лайнеры опаздывают на 6 часов. Это может быть связанно с туманом.

Рейс Тюмень - Москва/ВНК № ЮТ 464 задерживается на 30 минут. Самолёт Utair вылетит в столицу в 18:30. Прибытие авиарейса Дубай – Тюмень откладывается до 16:30 (на полчаса). Примерно на час задерживаются самолёты из Екатеринбурга, Новосибирска, Нового Уренгоя и Самары.

Стоит отметить, что 30 декабря лайнер авиакомпании «Россия» рейса Тюмень – Санкт-Петербург вылетел из аэропорта Рощино только в 13:00, задержка составила больше 6 часов.

Ранее «Наш город» сообщал, что 15 декабря на 7,5 часов задержался рейс Астрахань – Тюмень.

Авиарейс до Тюмени задерживается на 6 часов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Жалобы#Деньги#Безопасность на дорогах#Экономика#Авиарейсы
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