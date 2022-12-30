Больше 10 рейсов задерживаются в аэропорту Рощино

Рейс Тюмень - Москва/ВНК № ЮТ 464 задерживается на 30 минут. Самолёт Utair вылетит в столицу в 18:30. Прибытие авиарейса Дубай – Тюмень откладывается до 16:30 (на полчаса). Примерно на час задерживаются самолёты из Екатеринбурга, Новосибирска, Нового Уренгоя и Самары.
Стоит отметить, что 30 декабря лайнер авиакомпании «Россия» рейса Тюмень – Санкт-Петербург вылетел из аэропорта Рощино только в 13:00, задержка составила больше 6 часов.
Ранее «Наш город» сообщал, что 15 декабря на 7,5 часов задержался рейс Астрахань – Тюмень.