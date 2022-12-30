Автобус в Дедом Морозом и музыкантами ожидается в Тюмени 2 и 4 января

Праздничный автобус уже не первый год развлекает горожан.
«Маршрут остановок: 12.00 – площадь 400-летия Тюмени; 13.00 – Цветной бульвар (со стороны ул. Орджоникидзе, ЦУМ); 14.00 – Цветной бульвар (со стороны ул. Первомайской, цирк); 15.00 – пешеходная улица Дзержинского», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».
Ранее «Наш город» сообщал, что встретить наступление Нового года многие тюменцы планируют, ориентируясь на традиции китайского гороскопа. В меню праздничного стола должны быть рыбные закуски и деликатесы; Блюда из овощей и фруктов.