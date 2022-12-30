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Автобус в Дедом Морозом и музыкантами ожидается в Тюмени 2 и 4 января

Сегодня, 11:46
Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени у центра города проедет автобус в Дедом Морозом и музыкантами

Новогодний ДедМоробус будет в Тюмени 2 и 4 января, сообщается в паблике «Тюмень – наш дом». Помогут Деду Морозу музыканты Тюменского духового оркестра. Они исполнят новогодние хиты и популярные песни.

Праздничный автобус уже не первый год развлекает горожан.

«Маршрут остановок: 12.00 – площадь 400-летия Тюмени; 13.00 – Цветной бульвар (со стороны ул. Орджоникидзе, ЦУМ); 14.00 – Цветной бульвар (со стороны ул. Первомайской, цирк); 15.00 – пешеходная улица Дзержинского», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».

Ранее «Наш город» сообщал, что встретить наступление Нового года многие тюменцы планируют, ориентируясь на традиции китайского гороскопа. В меню праздничного стола должны быть рыбные закуски и деликатесы; Блюда из овощей и фруктов.

Где можно встретить Новый год в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Новый год 2023#Сибирский Дед Мороз#Погода
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