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Житель Тюмени заплатил за проезд в автобусе 100 рублей. Чиновники проверят платеж

Сегодня, 14:01
Фото: Скрин Типичная Тюмень

Тюменец заплатил за проезд в автобусе 100 рублей. Чиновники проверят платеж

Житель Тюмени 29 декабря заплатил за проезд на автобусе 102 рубля. При этом на чеке напечатано, что оплачено 28 рублей. В паблике «Типичная Тюмень» горожане отмечают, что иногда за поезду могут деньги с карты могут списать дважды.
«Сегодня в маршрутке оплатил проезд по карте 28 рублей, пришло СМС из банка, списали 102 рублей! Будьте осторожны. Предновогодняя суета, люди в заботах», - отметил подписчик паблика «Типичная Тюмень».

Некоторые горожане думают отказаться от оплаты услуг общественного транспорта по карте.

«Я больше оплачивать проезд картой не буду, только наличкой», - сообщила тюменка Татьяна С.

Ситуацией заинтересовались городские чиновники. Представители паблика «Тюмень – наш дом» отметили, что информация по данной ситуации передана в АО «ТТС» для рассмотрения по существу. 

По данным «Нашего города» похожие ситуации наблюдались в этом году и в Ишиме.

Жители Ишима теряют деньги из-за проблем с оплатой проезда по карте
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Автобусы#Экономика#Деньги
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