Житель Тюмени заплатил за проезд в автобусе 100 рублей. Чиновники проверят платеж

Тюменец заплатил за проезд в автобусе 100 рублей. Чиновники проверят платеж

Житель Тюмени 29 декабря заплатил за проезд на автобусе 102 рубля. При этом на чеке напечатано, что оплачено 28 рублей. В паблике «Типичная Тюмень» горожане отмечают, что иногда за поезду могут деньги с карты могут списать дважды.