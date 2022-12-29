Житель Тюмени заплатил за проезд в автобусе 100 рублей. Чиновники проверят платеж

«Сегодня в маршрутке оплатил проезд по карте 28 рублей, пришло СМС из банка, списали 102 рублей! Будьте осторожны. Предновогодняя суета, люди в заботах», - отметил подписчик паблика «Типичная Тюмень».
Некоторые горожане думают отказаться от оплаты услуг общественного транспорта по карте.
«Я больше оплачивать проезд картой не буду, только наличкой», - сообщила тюменка Татьяна С.
Ситуацией заинтересовались городские чиновники. Представители паблика «Тюмень – наш дом» отметили, что информация по данной ситуации передана в АО «ТТС» для рассмотрения по существу.
По данным «Нашего города» похожие ситуации наблюдались в этом году и в Ишиме.