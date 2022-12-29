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Водители не следят за чистотой в салонах тюменских автобусов

Сегодня, 11:06
Фото: Тюмень №1

В автобусах Тюмени не следят за чистотой в салонах

Тюменка пожаловалась на автобус, в котором «страшно присесть». По данным телеграм-канала «Тюмень №1», в местных маршрутках грязные сиденья. Подписчики отмечают, что водители плохо следят за автобусами.
«У нас в городе в общественном транспорте перевозчики когда-нибудь в салонах проводят химчистку? Ехала на 25 автобусе, это же ужас. Там не то, что в светлом, в чёрном страшно присесть» – жалуется тюменка.

В комментариях подписчики паблика отметили, что иногда сиденья в местных маршрутках просто разваливаются. Некоторые водители не следят за своим транспортом.

«В такси мою сиденья каждый день и вода грязная. Не представляю, ка можно не мыть неделю», - сообщил тюменец Евгений С.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские автобусы стали чаще опаздывать. Пассажиры могут ждать на остановках по 30 минут из-за пробок и нехватки водителей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#Жалобы#Бюджеты#Водители
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