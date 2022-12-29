Водители не следят за чистотой в салонах тюменских автобусов

«У нас в городе в общественном транспорте перевозчики когда-нибудь в салонах проводят химчистку? Ехала на 25 автобусе, это же ужас. Там не то, что в светлом, в чёрном страшно присесть» – жалуется тюменка.
В комментариях подписчики паблика отметили, что иногда сиденья в местных маршрутках просто разваливаются. Некоторые водители не следят за своим транспортом.
«В такси мою сиденья каждый день и вода грязная. Не представляю, ка можно не мыть неделю», - сообщил тюменец Евгений С.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские автобусы стали чаще опаздывать. Пассажиры могут ждать на остановках по 30 минут из-за пробок и нехватки водителей.