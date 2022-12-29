В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года

Между тем врачам в Тюменской области готовы платить от 50 до 150 тысяч рублей, токарям от 50 до 200 тысяч рублей, дворникам от 18 до 21 тысячи рублей, поварам от 35 до 180 тысяч рублей, сварщикам от 40 тысяч рублей.