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В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года

Сегодня, 08:12
Фото: 1MI

В Тюмени в 2022 году в список дефицитных работников вошли врачи, дворники и токари

В Тюменской назвали самые дефицитные профессии 2022 года. В этом году наиболее острая нехватка кадров наблюдалась среди медиков, токарей, сварщиков и дворников.
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Тюмень

По данным исследования HeadHunter,  на вакансию врача и токаря приходилось 0,6 резюме, дворника — 0,7, повара, агронома и сварщика — от 0,8 до 0,9 резюме. В то время как в среднем в регионе на одно предложение о работе приходилось порядка пяти соискателей.

Между тем врачам в Тюменской области готовы платить от 50 до 150 тысяч рублей, токарям от 50 до 200 тысяч рублей, дворникам от 18 до 21 тысячи рублей, поварам от 35 до 180 тысяч рублей, сварщикам от 40 тысяч рублей.

По оценкам экспертов, в 2024 году спрос на представителей рабочих специальностей продолжит расти.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые профессии 2022 года. В список тех, кто зарабатывает в месяц более 100 тысяч рублей, вошли представители нефтегазодобывающей сферы, производств химических веществ и химических продуктов, сотрудники компаний по добыче полезных ископаемых.

Кому в Тюменской области платят больше 100 тысяч рублей в месяц
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Рабочие вакансии#Исследования
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