В Тюмени в новогодние каникулы билеты на аттракционы будут стоить 1 рубль

Аттракционы «Клоун» и «Ассорти» — семейные. Прокатиться на них могут как дети, так и взрослые. Однако имеются ограничения. В частности, на «Клоуне» могут кататься дети старше трех лет. Если младше, то в сопровождении взрослого. На «Ассорти» допускаются дети ростом от 90 до 130 см. Кроме того, аттракционы не работают при неблагоприятных погодных условиях, таких как порывистый ветер, снегопад, температура воздуха ниже -10.