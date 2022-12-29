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В Тюмени в новогодние каникулы билеты на аттракционы будут стоить 1 рубль

Сегодня, 03:48
Фото: Городской Парк Аттракционов Тюмени

Тюменцы смогут покататься на аттракционах за 1 рубль

На новогодних каникулах жители Тюмени смогут кататься на аттракционах в «Городском парке культуры и отдыха» всего за один рубль. Правда, такая цена установлена лишь только на двух аттракционах с 1 по 12 января — «Клоун» и «Ассорти».
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Тюмень

Аттракционы «Клоун» и «Ассорти» — семейные. Прокатиться на них могут как дети, так  и взрослые. Однако имеются ограничения. В частности, на «Клоуне» могут кататься дети старше трех лет. Если младше, то в сопровождении взрослого. На «Ассорти» допускаются дети ростом от 90 до 130 см. Кроме того, аттракционы не работают при неблагоприятных погодных условиях, таких как порывистый ветер, снегопад, температура воздуха ниже -10.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе состоялось открытие главное городской елки на площади 400-летия города. Торжественные мероприятия прошли вечером в понедельник, 26 декабря.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Аттракционы
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