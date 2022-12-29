Тюменцам придется экономить на походах в душ

Но она также говорит о том, что прогнозы на ближайший год очень оптимистичные, в связи с тем, что в России вступают в силу 35%-ные заградительные пошлины на широкий ассортимент товаров из «недружественных» стран. Прежде всего, речь идет о бытовой химии и средствах личной гигиены, по которым, как поясняет Минпромторг, имеются отечественные аналоги, не уступающие по качеству зарубежным.