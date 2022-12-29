Тюменские трассы заволокло туманом

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во вторник утром на улице Щербакова произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen Taos вылетел с дороги в кювет. В результате аварии он получил смертельные ранения. Также пострадал пассажир легковушки, его госпитализировали.