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Тюменские трассы заволокло туманом

Сегодня, 05:07
Фото: 1MI

Тюменцев предупредили об ухудшении видимости на федеральных трассах

На дорогах Тюменской области из-за погодных условий значительно ухудшилась видимость. Местами туман.
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Тюмень

По информации ГИБДД региона, сложная дорожная обстановка наблюдается на трассах Ишим — Казанское, Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Ишимском районе. Здесь дежурят сотрудники ДПС. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость движения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во вторник утром на улице Щербакова произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen Taos вылетел с дороги в кювет. В результате аварии он получил смертельные ранения. Также пострадал пассажир легковушки, его госпитализировали.

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#Тюмень#ДТП#Авария#Снег#Общество#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Погода#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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