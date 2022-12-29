Тюменские трассы заволокло туманом

По информации ГИБДД региона, сложная дорожная обстановка наблюдается на трассах Ишим — Казанское, Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Ишимском районе. Здесь дежурят сотрудники ДПС. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость движения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во вторник утром на улице Щербакова произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen Taos вылетел с дороги в кювет. В результате аварии он получил смертельные ранения. Также пострадал пассажир легковушки, его госпитализировали.