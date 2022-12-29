Цифровая клиника ВСК – победитель премии «Digital Leaders Award»

Партнерами цифровой клиники ВСК являются 9 тыс. медицинских центров и 2 тыс. сетевых лабораторий по всей стране. Используя новый пользовательский путь, на очный прием пациенты чаще всего приходят уже со сданными в лабораториях анализами и выполненными исследованиями, что позволяет в два раза сократить время от первых симптомов до начала верного лечения и снизить время отсутствия на работе в среднем на 15%. Сервис цифровая клиника сделан на основе многолетнего опыта организации медицинской помощи и направлен на улучшение опыта пациента при решении вопросов о здоровье через ДМС.