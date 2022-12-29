Стильные подарки и украшения на Рождество – своими руками!

2 января 15.00
Мастер-класс «Зимняя композиция» (ель из нобилиса, венок, зимняя композиция в стаканчике или ящике и т.п.). Участие – от 1000 руб.
3 января 15.00
Мастер-класс «Детская композиция». Участие – от 1000 руб.
4 января 15.00
Мастер-класс «Подсвечник» (со свечой 1-4). Участие – от 1000 руб.
5 января 17.00
Мастер-класс «Флорариум» (теория и практика). Участие – от 1000 руб.
6 января 15.00
Мастер-класс «Рождественский венок». Участие – от 1000 руб.
7 января 15.00
Мастер-класс «Интерьерная композиция». Участие – от 1000 руб.
8 января 14.00
Мастер-класс «Панно из мха» (теория и практика). Участие – от 1000 руб.
Окончательная стоимость МК зависит от выбранных участником материалов.
Для групп от 20 человек или для детей до 14 лет действует скидка – 20%.
Телефон для записи: (3452) 56-10-10
P.S. Гостей студии «Зелень» также ждут кофейня и удивительные фотозоны!
Адрес: Губернская, 64