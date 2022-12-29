Стильные подарки и украшения на Рождество – своими руками!

В зимние каникулы-2023 для тех, кто выбирает творческий досуг в уникальной тюменской студии ландшафтного дизайна, декора и флористики «Зелень» (ул. Губернская, 64) пройдут мастер-классы по изготовлению композиций и украшений к Рождеству и не только!

Фото: студия Зелень 2 января 15.00

Мастер-класс «Зимняя композиция» (ель из нобилиса, венок, зимняя композиция в стаканчике или ящике и т.п.). Участие – от 1000 руб. 3 января 15.00

Мастер-класс «Детская композиция». Участие – от 1000 руб. 4 января 15.00

Мастер-класс «Подсвечник» (со свечой 1-4). Участие – от 1000 руб. 5 января 17.00

Мастер-класс «Флорариум» (теория и практика). Участие – от 1000 руб. 6 января 15.00

Мастер-класс «Рождественский венок». Участие – от 1000 руб. 7 января 15.00

Мастер-класс «Интерьерная композиция». Участие – от 1000 руб. 8 января 14.00

Мастер-класс «Панно из мха» (теория и практика). Участие – от 1000 руб. Окончательная стоимость МК зависит от выбранных участником материалов.

Для групп от 20 человек или для детей до 14 лет действует скидка – 20%. Телефон для записи: (3452) 56-10-10 P.S. Гостей студии «Зелень» также ждут кофейня и удивительные фотозоны! Ждем Вас в Студии ландшафтного дизайна, декора и флористики «Зелень» ежедневно с 9.00 до 20.00. Адрес: Губернская, 64 Телефон: 56-10-10 zelenflowers.ru