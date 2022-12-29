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Стильные подарки и украшения на Рождество – своими руками!

Сегодня, 12:45
Фото: студия Зелень
В зимние каникулы-2023 для тех, кто выбирает творческий досуг в уникальной тюменской студии ландшафтного дизайна, декора и флористики «Зелень» (ул. Губернская, 64) пройдут мастер-классы по изготовлению композиций и украшений к Рождеству и не только!
Фото: студия Зелень

2 января 15.00    
Мастер-класс «Зимняя композиция» (ель из нобилиса, венок, зимняя композиция в стаканчике или ящике и т.п.). Участие – от 1000 руб.

3 января 15.00        
Мастер-класс «Детская композиция».  Участие – от 1000 руб.

4 января 15.00        
Мастер-класс «Подсвечник»    (со свечой 1-4).    Участие – от 1000 руб.

5 января 17.00        
Мастер-класс «Флорариум» (теория и практика). Участие – от 1000 руб.

6 января 15.00    
Мастер-класс «Рождественский венок». Участие – от 1000 руб.

7 января 15.00        
Мастер-класс «Интерьерная композиция». Участие – от 1000 руб.

8 января 14.00        
Мастер-класс «Панно из мха» (теория и практика). Участие – от 1000 руб.

Окончательная стоимость МК зависит от выбранных участником материалов.  
Для групп от 20 человек или для детей до 14 лет действует скидка – 20%. 

Телефон для записи: (3452) 56-10-10

P.S. Гостей студии «Зелень» также ждут кофейня и удивительные фотозоны!

Адрес: Губернская, 64

Телефон: 56-10-10
#Общество#Экономика#Подарки#Подарки на Новый год
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