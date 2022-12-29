«Стабильно тяжелая»: в Тюменской области снизилась возможность покупки автомобиля

Генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов рассказал «Нашему городу», что сейчас спрос на новые автомобили в Тюменской области остается достаточно низким ввиду общей неопределенности и высоких цен. Но автомобили с пробегом пользуются хорошим спросом и по сути стали основным видом бизнеса для дилерских сетей.
«Ситуацию на автомобильном рынке я бы охарактеризовал медицинским термином — стабильно тяжелая. С одной стороны, официальные поставки привычных нам европейских и японских марок в ближайшие месяцы, а может и годы, не возобновятся. Что это значит для клиента? Остатки этих автомобилей будут медленно распродавать в течение следующего года и цены будут расти по мере сокращения предложения. Параллельный импорт для юридических лиц пока не работает, если быть объективным, ввозится сравнительно небольшое количество автомобилей и то физическими лицами, без гарантии от завода», — считает Михайлов.
Он уверен, что причина тому скорее бюрократическая, чем экономическая. С другой стороны, мы наблюдаем медленное, но уверенное замещение дефицита предложения китайскими брендами. За последние несколько лет они значительно продвинулись в вопросах качества сборки, дизайна и опционального оснащения, став серьезными конкурентами привычных лидеров рынка.
«Еще один позитивный сдвиг — ограниченные поставки в Россию автомобилей европейских и японских марок, собранных в Китае и для китайского рынка. Например, Mazda CX-4 и VW Bora. Они интересны тем, что ранее не были представлены в России, но при этом имеют уже знакомые агрегаты. На них будут поставлять запчасти и будет действовать ограниченная гарантия, поэтому они точно заслуживают большого внимания. Что касается обслуживания автомобилей, в том числе гарантийного, то каждый месяц появляется больше поставщиков запчастей и расходных материалов, а также каналов поставки, поэтому мы надеемся на улучшение ситуации», — говорит Иван Михайлов.