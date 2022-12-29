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«Стабильно тяжелая»: в Тюменской области снизилась возможность покупки автомобиля

Сегодня, 12:34
Фото: 1MI

Жители Тюменской области с меньшей вероятностью смогут купить автомобиль

В спецпроекте «Индекс утраты» мы подсчитали, что новые иномарки стали менее доступными на 23,6%, а отечественные авто — на 18,1%.

Генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов рассказал «Нашему городу», что сейчас спрос на новые автомобили в Тюменской области остается достаточно низким ввиду общей неопределенности и высоких цен. Но автомобили с пробегом пользуются хорошим спросом и по сути стали основным видом бизнеса для дилерских сетей.

«Ситуацию на автомобильном рынке я бы охарактеризовал медицинским термином — стабильно тяжелая. С одной стороны, официальные поставки привычных нам европейских и японских марок в ближайшие месяцы, а может и годы, не возобновятся. Что это значит для клиента? Остатки этих автомобилей будут медленно распродавать в течение следующего года и цены будут расти по мере сокращения предложения. Параллельный импорт для юридических лиц пока не работает, если быть объективным, ввозится сравнительно небольшое количество автомобилей и то физическими лицами, без гарантии от завода», — считает Михайлов.

Он уверен, что причина тому  скорее бюрократическая, чем экономическая. С другой стороны, мы наблюдаем медленное, но уверенное замещение дефицита предложения китайскими брендами. За последние несколько лет они значительно продвинулись в вопросах качества сборки, дизайна и опционального оснащения, став серьезными конкурентами привычных лидеров рынка.

«Еще один позитивный сдвиг — ограниченные поставки в Россию автомобилей европейских и японских марок, собранных в Китае и для китайского рынка. Например, Mazda CX-4 и VW Bora. Они интересны тем, что ранее не были представлены в России, но при этом имеют уже знакомые агрегаты. На них будут поставлять запчасти и будет действовать ограниченная гарантия, поэтому они точно заслуживают большого внимания. Что касается обслуживания автомобилей, в том числе гарантийного, то каждый месяц появляется больше поставщиков запчастей и расходных материалов, а также каналов поставки, поэтому мы надеемся на улучшение ситуации», — говорит Иван Михайлов.

 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Деньги#Погода
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