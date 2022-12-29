«Стабильно тяжелая»: в Тюменской области снизилась возможность покупки автомобиля

Он уверен, что причина тому скорее бюрократическая, чем экономическая. С другой стороны, мы наблюдаем медленное, но уверенное замещение дефицита предложения китайскими брендами. За последние несколько лет они значительно продвинулись в вопросах качества сборки, дизайна и опционального оснащения, став серьезными конкурентами привычных лидеров рынка.