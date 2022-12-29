РЭО: С помощью дронов проверена работа мусорных полигонов России

Данный проект преследовал цель получить сведения об остаточной вместимости полигонов и оставшемся сроке службы этих объектов. Об этом пишет newsnn.ru.
“Всего дроны облетели 496 действующих полигонов, включенных в федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в 62 регионах России. Помимо этого мы выявляли нарушения, и их оказалось довольно много - более 2400, - рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. - Чаще всего на полигонах фиксировалось отсутствие ванн дезинфекции, сетчатого ограждения, КПП, весов, а также выход отходов и фильтрата за границы отведенного участка. Что делать с нарушителями, уже решат надзорные органы и органы местного самоуправления”.
Компания объявила о запуске этого проекта в мае 2022 года. С помощью дронов эксперты РЭО проводили лазерное воздушное сканирование объектов. Беспилотник, оборудованный лидаром (средство мобильного лазерного сканирования), делал облет полигона. Далее на основании полученных измерений строилось облако точек, накладывались текстуры, ортофотопланы, осуществлялась привязка проектной документации к объекту.
На оцифрованном двойнике полигона высчитывался фактически оставшийся срок службы объекта, его остаточная вместимость, оценивалось наличие допущенных эксплуатирующей организацией нарушений. Кроме того, специалисты проверяли выход фильтрата и навалов отходов за границы специально оборудованных мест и отведенного земельного участка, а также другие параметры.