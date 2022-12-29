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Пилот-стажер случайно выпустил шасси в самолете рейса Тюмень - Сургут

Сегодня, 10:35
Фото: 1MI

В самолете из Тюмени в Сургут пилот-стажер случайно выпустил шасси

В районе аэропорта Рощино (Тюмень) 25 декабря произошел авиаинцидент. По данным телеграм-канала «Aviaincident», второй пилот-стажер на скорости 248 узлов непреднамеренно выпустил шасси, пострадавших нет.
«25.12.2022 05.26 (мск) район аэродрома Тюмень (Рощино). После взлета в наборе высоты при выполнении «AFTER TO PROCEDURES» второй пилот-стажер на скорости 248 узлов непреднамеренно выпустил шасси. Экипаж перешел в режим набора высоты, уменьшил скорость до 210 узлов и убрал шасси, продолжив полет до аэропорта назначения», - сообщает телеграм-канал «Aviaincident».

На борту лайнера B-737-500 рейса UТА120 (Тюмень – Сургут) находились 48 пассажиров.

Ранее «Наш город» сообщал, что 26 декабря авиарейс №YC 150 компании «Ямал» Ноябрьск – Тюмень задержался почти на 6 часов.

Авиарейс до Тюмени задерживается на 6 часов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Аэропорт Рощино#Рощино#Utair
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