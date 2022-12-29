Пилот-стажер случайно выпустил шасси в самолете рейса Тюмень - Сургут

В самолете из Тюмени в Сургут пилот-стажер случайно выпустил шасси

В районе аэропорта Рощино (Тюмень) 25 декабря произошел авиаинцидент. По данным телеграм-канала «Aviaincident», второй пилот-стажер на скорости 248 узлов непреднамеренно выпустил шасси, пострадавших нет.