Около 250 млн рублей потратят на возведение пешеходного моста у ЖК «Колумб» в Тюмени

На все работы выделят 247 млн рублей.
«Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» на участке от ул. Ямская до ул. Мельникайте. 2 этап. Участок от ул. Московский тракт до ул. Червишевский тракт», - сообщается в закупке.
Подрядчик проведёт монтаж/демонтаж информационных знаков, монтаж сборных металлоконструкций (около 6 тонн), забивку железобетонных свай, монтаж металлических балок (8 тонн), установка ограждений. Работы будут выполнены в 2023 году.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Ленина планируется построить новое пешеходное пространство.