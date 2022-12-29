Около 250 млн рублей потратят на возведение пешеходного моста у ЖК «Колумб» в Тюмени

В Тюмени на строительство пешеходного моста потратят 247 млн рублей

Управтодор ищет подрядчика для строительства надземного перехода через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб». По данным сайта Госзакупки, заявки на электронный аукцион принимаются до 16 января.