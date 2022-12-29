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Около 250 млн рублей потратят на возведение пешеходного моста у ЖК «Колумб» в Тюмени

Сегодня, 10:17
Фото: 1MI

В Тюмени на строительство пешеходного моста потратят 247 млн рублей

Управтодор ищет подрядчика для строительства надземного перехода через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб». По данным сайта Госзакупки, заявки на электронный аукцион принимаются до 16 января.

На все работы выделят 247 млн рублей.

«Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» на участке от ул. Ямская до ул. Мельникайте. 2 этап. Участок от ул. Московский тракт до ул. Червишевский тракт», - сообщается в закупке.

Подрядчик проведёт монтаж/демонтаж информационных знаков, монтаж сборных металлоконструкций (около 6 тонн), забивку железобетонных свай, монтаж металлических балок (8 тонн), установка ограждений. Работы будут выполнены в 2023 году.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Ленина планируется построить новое пешеходное пространство.

Новое пешеходное пространство в Тюмени, военный учебный центр при ТюмГУ
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#Общество#Новости тюмени#Дороги#Новый год 2023#Безопасность на дорогах#Водители#Деньги#Александр Мязин
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