Обыски у тюменских журналистов, дефицит кадров, строительство пешеходного моста

По данным исследования HeadHunter, в Тюменской области на вакансию врача и токаря приходилось 0,6 резюме, агронома и сварщика — от 0,8 до 0,9 резюме. В регионе постепенно растёт зарплата у этих специальностей. Врачи могут рассчитывать на 50 – 100 тысяч рублей в месяц. Токари и сверщики на 50 – 150 тысяч рублей. В следующем году спрос за эти специальности увеличится. В Тюмени чаще всего не хватает водителей, курьеров, продавцов, врачей.