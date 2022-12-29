Обыски у тюменских журналистов, дефицит кадров, строительство пешеходного моста

У тюменских журналистов прошли обыски.
Шеф-редактор портала 86.ру Никита Кифорук приехал в Тюмень из Сургута. Он намеревался встретить Новый год вместе с семьёй. У журналиста также изъяли технику, а утром с его телефона пришло сообщение о том, что он поменял сим-карту. В Управлении МВД по Тюменской области отказались комментировать ситуацию.
В Тюмени в 2022 году в список дефицитных профессий вошли врачи, дворники и токари.
По данным исследования HeadHunter, в Тюменской области на вакансию врача и токаря приходилось 0,6 резюме, агронома и сварщика — от 0,8 до 0,9 резюме. В регионе постепенно растёт зарплата у этих специальностей. Врачи могут рассчитывать на 50 – 100 тысяч рублей в месяц. Токари и сверщики на 50 – 150 тысяч рублей. В следующем году спрос за эти специальности увеличится. В Тюмени чаще всего не хватает водителей, курьеров, продавцов, врачей.
В Тюмени на строительство пешеходного моста потратят 247 млн рублей.
Управтодор ищет подрядчика для строительства надземного перехода через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб». Заявки от местных компаний принимаются до середины января 2023 года.
На все работы выделят 247 млн рублей. Подрядчик проведёт монтаж/демонтаж информационных знаков, монтаж сборных металлоконструкций (около 6 тонн), забивку железобетонных свай, монтаж металлических балок (8 тонн), установка ограждений. Работы будут выполнены в 2023 году.
Стоит отметить, что в ближайшее время в областной столице изменится улица Ленина. Здесь проведут озеленение территории, для пешеходов будут созданы различные локации, где создадут удобный трафик для передвижения, уберут заборы.