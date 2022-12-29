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Обыски у тюменских журналистов, дефицит кадров, строительство пешеходного моста

Сегодня, 18:00
Фото: 1MI

Дефицит кадров, строительство пешеходного моста, обыски у тюменских журналистов

Сегодня в областной столице прошли обыски у у журналиста портала 72.ру Артура Галиева и шеф-редактора издания 86.ру Никиты Кифорука. Они связаны с уголовным делом в отношении Ильи Пономарева (признан иноагентом на территории РФ).

У тюменских журналистов прошли обыски.

Шеф-редактор портала 86.ру Никита Кифорук приехал в Тюмень из Сургута. Он намеревался встретить Новый год вместе с семьёй. У журналиста также изъяли технику, а утром с его телефона пришло сообщение о том, что он поменял сим-карту. В Управлении МВД по Тюменской области отказались комментировать ситуацию.

В Тюмени в 2022 году в список дефицитных профессий вошли врачи, дворники и токари.

По данным исследования HeadHunter, в Тюменской области на вакансию врача и токаря приходилось 0,6 резюме, агронома и сварщика — от 0,8 до 0,9 резюме. В регионе постепенно растёт зарплата у этих специальностей. Врачи могут рассчитывать на 50 – 100 тысяч рублей в месяц. Токари и сверщики на 50 – 150 тысяч рублей. В следующем году спрос за эти специальности увеличится. В Тюмени чаще всего не хватает водителей, курьеров, продавцов, врачей.

В Тюмени на строительство пешеходного моста потратят 247 млн рублей.

Управтодор ищет подрядчика для строительства надземного перехода через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб». Заявки от местных компаний принимаются до середины января 2023 года.

На все работы выделят 247 млн рублей. Подрядчик проведёт монтаж/демонтаж информационных знаков, монтаж сборных металлоконструкций (около 6 тонн), забивку железобетонных свай, монтаж металлических балок (8 тонн), установка ограждений. Работы будут выполнены в 2023 году.

Стоит отметить, что в ближайшее время в областной столице изменится улица Ленина. Здесь проведут озеленение территории, для пешеходов будут созданы различные локации, где создадут удобный трафик для передвижения, уберут заборы.

Около 250 млн рублей потратят на возведение пешеходного моста у ЖК «Колумб» в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Деньги#Жалобы#Экономика#Погода#Дела судебные
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