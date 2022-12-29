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На тюменской трассе Lada врезалась в Mitsubishi. Видео

Сегодня, 05:19
Фото: ГИБДД

На трассе Тюмень — Омск Lada врезалась в Mitsubishi

Два человека пострадали в аварии, произошедшей сегодня утром в Ишимском районе. На 272-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск столкнулись Lada и Mitsubishi.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний житель Тюменской области, находившийся за рулем Lada, получил серьезные ранения. Он госпитализирован. 53-летний водитель Mitsubishi отделался ушибами. Оба автовладельца — жители Ишима.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменских водителей предупредили об ухудшении видимости и тумане на трассах Ишим — Казанское, Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Ишимском районе. Водителям рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Тюменские трассы заволокло туманом
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Авария#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Погода#Тюменская область#Видео
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