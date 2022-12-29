На тюменской трассе Lada врезалась в Mitsubishi. Видео

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний житель Тюменской области, находившийся за рулем Lada, получил серьезные ранения. Он госпитализирован. 53-летний водитель Mitsubishi отделался ушибами. Оба автовладельца — жители Ишима.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменских водителей предупредили об ухудшении видимости и тумане на трассах Ишим — Казанское, Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Ишимском районе. Водителям рекомендуют соблюдать меры безопасности.