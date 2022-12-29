На тюменской трассе Lada врезалась в Mitsubishi. Видео

На трассе Тюмень — Омск Lada врезалась в Mitsubishi

Два человека пострадали в аварии, произошедшей сегодня утром в Ишимском районе. На 272-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск столкнулись Lada и Mitsubishi.

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