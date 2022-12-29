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На тюменском заводе «СИБУРа» погибли двое рабочих

Сегодня, 06:59
Фото: СУ СК России по Тюменской области

На тюменском заводе «СИБУРа» в результате ЧП погибли двое рабочих

В Тобольске завершено расследование уголовного дела по факту гибели двух два сотрудников компании «ТАТСПЕЦНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ», выполнявших работы на объекте завода «ЗапСибНефтехим» (ПАО «СИБУР»). ЧП произошло 24 апреля 2022 года.

По данным расследования, во время проведения ремонтных работ на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз на территории предприятия, произошло возгорание фильтра компрессора этилена. 33-летний рабочий от полученных ранений погиб на месте происшествия.

Второй сотрудник, 37-летний мужчина, с серьезными ожогами и травмами был доставлен в больницу. Через несколько дней он также скончался.

В настоящее время уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей подачи в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Наш Город» писал, что 30 июля на «Тюменском хлебокомбинате» в результате несчастного случая погибла сотрудница предприятия. Женщина упала в тестомесильную машину и не смогла от туда выбраться. Причиной ЧП стала неудовлетворительная организация производства работ.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тобольск#Происшествия#Следственный комитет#Уголовное дело#Несчастный случай#Гибель на производстве#Тюменская область
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