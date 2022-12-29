На тюменском заводе «СИБУРа» погибли двое рабочих

По данным расследования, во время проведения ремонтных работ на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз на территории предприятия, произошло возгорание фильтра компрессора этилена. 33-летний рабочий от полученных ранений погиб на месте происшествия.
Второй сотрудник, 37-летний мужчина, с серьезными ожогами и травмами был доставлен в больницу. Через несколько дней он также скончался.
В настоящее время уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей подачи в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Наш Город» писал, что 30 июля на «Тюменском хлебокомбинате» в результате несчастного случая погибла сотрудница предприятия. Женщина упала в тестомесильную машину и не смогла от туда выбраться. Причиной ЧП стала неудовлетворительная организация производства работ.